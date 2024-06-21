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南海又打風？│天文台：下周初驟雨增多有雷暴　會否出現熱帶氣旋仍有變數

社會

撰文： 李志強

發布時間： 41 分鐘前

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香港天文台料下周初驟雨增多有雷暴，南海會否出現熱帶氣旋仍有變數。圖為太平山天氣相機在周四(20日)下午4時23分拍攝得雙彩虹。(天文台圖片)

天文台最新分析文章指出，副熱帶高壓脊會在未來兩三日（6月21日至23日，本周五至周日），為廣東地區帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。惟預料一道廣闊低壓槽會在週末期間影響南海中北部，並在下週初靠近華南沿岸，該區驟雨將會增多及有雷暴。若大氣環境合適，該廣闊低壓槽有機會發展成低壓區，甚至會進一步增強為熱帶氣旋。

目前各電腦模式對於下週初南海中北部的廣闊低壓槽上，是否再有熱帶氣旋生成仍未有共識。歐洲電腦模式預測該低壓槽會發展成廣闊低壓區，而美國電腦模式更預測它會增強為熱帶氣旋，不過，韓國電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」則預測廣闊低壓槽不會進一步發展。但若廣闊低壓槽發展成低壓區或熱帶氣旋，則會在下週初大致移向海南島至北部灣一帶。下週初華南沿岸驟雨增多及有雷暴。

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上月底為本港風季揭開序幕的熱帶氣旋馬力斯便是一例。現時南海的水溫較高，可以為廣闊低壓槽的發展提供充足能量，但較大的垂直風切變暫時不太有利熱帶氣旋的生成。即使該廣闊低壓槽有所發展，若副熱帶高壓脊維持相當強度，使低壓槽位置偏西，較為接近中南半島陸地，則其進一步發展空間有限。

從氣候角度來看，六月中下旬副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，覆蓋南海北部及中國東南部，如果這段時間南海有熱帶氣旋生成，它有機會受副熱帶高壓脊西南側的引導氣流影響，大致移向海南島至北部灣一帶。綜觀而言，下週初南海的廣闊低壓槽會否有熱帶氣旋發展仍有變數，但與其相關的雷雨區會影響華南沿岸，屆時該區驟雨增多。

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