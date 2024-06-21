桌遊寓教於樂｜扮演巴士司機 自閉症學生提解難能力

巴士撞上硬物爆軚怎辦？本地原創桌上遊戲「巴士路路通」，安排玩家扮演車長，邊駕車邊完成一連串解難任務，以求讓巴士順利駛至總站，同時賺取更多車資！

由「賽馬會喜伴同行計劃」合作夥伴東華三院何玉清教育心理學服務中心開發的桌遊，今天正式面世，冀讓自閉症譜系障礙(ASD)學生學習及鍛鍊規劃、解難及靈活變通的能力。

有曾試玩的同學認為，他們還從中學習情緒調控，認識到更多朋友：

「功能卡造成的各種阻礙，可以與其他同學一起解難」

「一班同學一齊玩遊戲、好開心，好耐未試過。」

新冠疫情令學生學習和生活模式驟變，去年重回正軌後，學生都要重新適應，學會解難和隨機變通，尤其是ASD學生。

由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的喜伴同行計劃，特意的設計的巴士路路通，不僅可以玩，還附設了巴士主題電子繪本《露營的時候就像乘搭 X42C》。

喜伴同行計劃另一合作夥伴東華三院何玉清教育心理學服務中心，今天將聯同合作院校香港大學社會科學學院舉辦發布會，邀請全港中小學老師及非政府機構同工參與，並免費派發「巴士路路通」。

此外，計劃亦將安排親子桌遊試玩以及同遊開篷巴士。參與活動的家庭會免費獲得一套桌遊套裝。

教育大學特殊需要與融合教育研究所執行所長冼權鋒教授認為，桌遊以巴士為主題，切合大多數有特殊教育需要學生。參與者以第一身投入活動解難，不但有助人際互動及智力發展，更可培養不同共通能力，如協作能力、溝通能力和創造力等。



「巴士路路通」桌上遊戲：促進學生社交解難能力教材發布會

日期：2024 年 6 月 21 日 (星期五)

時間：上午 10:30 至 中午 12:00

地點：香港童軍中心 1105 至 1106 室 (九龍尖沙咀柯士甸道童軍徑)

費用：全免

備註：出席學校及非政府機構代表會即時獲發「巴士路路通」桌上遊戲一套

報名：https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXyzTWOHj6gNyo6?Q_CHL=qr



「巴士路路通」桌上遊戲體驗暨開篷巴士遊

對象：高小或初中學生及家長 (懷疑或確診自閉症譜系障礙學生及其家長優先)

日期：2024 年 7 月 6 日 (星期六)

時間：上午 9 時至下午 1 時

活動地點：東華三院周演森小學 (新界青衣青芊街)

集合地點：港鐵青衣站Ａ出口

費用：全免

名額：60 對親子

備註：參與活動的家庭將免費獲得一套「巴士路路通」桌上遊戲套裝

報名：https://forms.gle/MmPescfENDkZ9zE28



「賽馬會喜伴同行計劃」網站：

http://www.jca-connect.hk/