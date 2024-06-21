  • 29°C
香港時間 : 2024621日 (五) 05:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

桌遊寓教於樂｜扮演巴士司機 自閉症學生提解難能力

兒童健康

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

巴士撞上硬物爆軚怎辦？本地原創桌上遊戲「巴士路路通」，安排玩家扮演車長，邊駕車邊完成一連串解難任務，以求讓巴士順利駛至總站，同時賺取更多車資！

由「賽馬會喜伴同行計劃」合作夥伴東華三院何玉清教育心理學服務中心開發的桌遊，今天正式面世，冀讓自閉症譜系障礙(ASD)學生學習及鍛鍊規劃、解難及靈活變通的能力。

有曾試玩的同學認為，他們還從中學習情緒調控，認識到更多朋友：

「功能卡造成的各種阻礙，可以與其他同學一起解難」

「一班同學一齊玩遊戲、好開心，好耐未試過。」

新冠疫情令學生學習和生活模式驟變，去年重回正軌後，學生都要重新適應，學會解難和隨機變通，尤其是ASD學生。

由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的喜伴同行計劃，特意的設計的巴士路路通，不僅可以玩，還附設了巴士主題電子繪本《露營的時候就像乘搭 X42C》。

喜伴同行計劃另一合作夥伴東華三院何玉清教育心理學服務中心，今天將聯同合作院校香港大學社會科學學院舉辦發布會，邀請全港中小學老師及非政府機構同工參與，並免費派發「巴士路路通」。

此外，計劃亦將安排親子桌遊試玩以及同遊開篷巴士。參與活動的家庭會免費獲得一套桌遊套裝。

教育大學特殊需要與融合教育研究所執行所長冼權鋒教授認為，桌遊以巴士為主題，切合大多數有特殊教育需要學生。參與者以第一身投入活動解難，不但有助人際互動及智力發展，更可培養不同共通能力，如協作能力、溝通能力和創造力等。

「巴士路路通」桌上遊戲：促進學生社交解難能力教材發布會
日期：2024 年 6 月 21 日 (星期五)
時間：上午 10:30 至 中午 12:00
地點：香港童軍中心 1105 至 1106 室 (九龍尖沙咀柯士甸道童軍徑)
費用：全免
備註：出席學校及非政府機構代表會即時獲發「巴士路路通」桌上遊戲一套
報名：https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXyzTWOHj6gNyo6?Q_CHL=qr


「巴士路路通」桌上遊戲體驗暨開篷巴士遊
對象：高小或初中學生及家長 (懷疑或確診自閉症譜系障礙學生及其家長優先)
日期：2024 年 7 月 6 日 (星期六)
時間：上午 9 時至下午 1 時
活動地點：東華三院周演森小學 (新界青衣青芊街) 
集合地點：港鐵青衣站Ａ出口
費用：全免
名額：60 對親子
備註：參與活動的家庭將免費獲得一套「巴士路路通」桌上遊戲套裝
報名：https://forms.gle/MmPescfENDkZ9zE28

「賽馬會喜伴同行計劃」網站：
http://www.jca-connect.hk/

相關文章

【兒童健康】協康會推《交通之友》應用程式　助自閉症兒童識別情緒降社交困難
14:16 2024/03/26
【兒童健康】協康會推《交通之友》應用程式　助自閉症兒童識別情緒降社交困難
尖子透視｜18歲自閉症少年畫畫後情緒變穩　獲獎學金指導小朋友畫畫
12:34 2024/03/27
尖子透視｜18歲自閉症少年畫畫後情緒變穩　獲獎學金指導小朋友畫畫
自閉症教育︱慶祝「世界自閉症關注周」 創新扶輪社辦INNOPET故事創作比賽暨角色設計比賽
18:10 2024/04/16
自閉症教育︱慶祝「世界自閉症關注周」 創新扶輪社辦INNOPET故事創作比賽暨角色設計比賽
【自閉症】中大：男性自閉症患者較女性多一成一　研究發現因遺傳所致
16:11 2024/05/09
【自閉症】中大：男性自閉症患者較女性多一成一　研究發現因遺傳所致

你可能感興趣

【兒童健康】協康會推《交通之友》應用程式　助自閉症兒童識別情緒降社交困難
14:16 2024/03/26
【兒童健康】協康會推《交通之友》應用程式　助自閉症兒童識別情緒降社交困難
尖子透視｜18歲自閉症少年畫畫後情緒變穩　獲獎學金指導小朋友畫畫
12:34 2024/03/27
尖子透視｜18歲自閉症少年畫畫後情緒變穩　獲獎學金指導小朋友畫畫
自閉症教育︱慶祝「世界自閉症關注周」 創新扶輪社辦INNOPET故事創作比賽暨角色設計比賽
18:10 2024/04/16
自閉症教育︱慶祝「世界自閉症關注周」 創新扶輪社辦INNOPET故事創作比賽暨角色設計比賽
融合教育 特殊教育 遊戲 司機 王余家潔紀念小學 東華三院周演森小學 東莞工商總會張煌偉小學 馬會 巴士 自閉症

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材