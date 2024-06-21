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CEO媽媽︱單身女CEO葉海洋買精誕兩名5國混血女兒　第3胎喜獲孖仔：願望全實現

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

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單身女CEO葉海洋買精誕兩女後，第3胎再喜獲孖仔。

【葉海洋/5國混血女兒/買精生子/雙胞胎】內地女CEO葉海洋赴美買精子，先後誕下兩名5國混血女兒，葉海洋一直有意為女兒添弟弟，去年9月她透露再到美國備孕，直至昨日（20日）葉海洋於社交平台發影片報喜，她已順利產下雙胞胎兒子，與女兒們湊成兩個「好」字。

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誕下雙胞胎兒子

現年36歲的葉海洋在社交平台發布自己生產過程的影片，6歲大女Doris和2歲二女Hatti坐在梳化上，開心地抱著雙胞胎弟弟，兩人表情都十分溫柔，有姐姐愛護弟弟的暖意。葉海洋在facebook及小紅書撰文，她表示，這世界上有很多種幸福的方式，她感恩自己可獲得兒女雙全的幸福，

在18歲那年的願望全部實現，當陽光照進屋內，夢想終於遇到了現實，幸福在此刻全部具像化。這一生，媽媽走了很遠的路，遇到很多風景，但最美便是此刻。

葉海洋亦介紹雙胞胎的名字，哥哥叫「Owen」、弟弟是「Olsen」，她還開玩笑說，兩名姊姊已選好自己心儀的弟弟了。

不少網民紛紛留言祝賀，「謝謝你讓我們看到一個女人最勇敢最美麗的樣子」、「恭喜！湊兩個好字了」、「兩個孩子很幸福，投對胎了」。

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精主出身常春藤名校

打扮中性的葉海洋白手興家，20多歲就攀上化妝品公司CEO的高位。在29歲那年，她作出人生重大的決定，就是去買精子自己生BB，獨力撫養孩子。單身的她在2017年到美國買優質精子，精主都是出自常春藤名校，擁有三高——高收入、高學歷、高身長。最終她花費50萬人民幣（約54萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。

2021年受新冠肺炎疫情影響，葉海洋不便去美國，於是改去俄羅斯，以同一方式再度懷孕。為了讓Doris有相同血緣的弟妹，她購買了Doris生父的精子，由美國直送至俄羅斯冷凍。她再赴俄羅斯，花15.8萬人民幣（約17萬港元）誕下第2名女兒Hatti。

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無悔遭道德非議

葉海洋悉心栽培女兒，她向來也是出名的寵女狂魔，花重金富養她們，為她們提供最優質的教育。她安排Doris入讀國際學校，又培養她多方面興趣，例如學習馬術、打高爾夫球、彈鋼琴。她非常愛錫女兒，平時不是工作就是陪孩子，她曾表示將公司搬到了家樓下，就是想盡她所能，可以更高效率地陪伴兩個女兒。

過往曾有人批評葉海洋不顧道德，自私生下女兒，令她一出生就沒有爸爸。不過，也有不少人支持她，因為她是一個盡責而愛錫孩子的媽媽，甚至比一些父母有過之而無不及。葉海洋在大女出生前已打算再生，她曾透露自己的想法︰

希望兄弟姊妹相伴成長，當我不在人世時，你們將永不孤單。

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