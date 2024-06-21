  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 10:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《飢餓遊戲》當奴修打蘭逝世　終年88歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《飢餓遊戲》電影系列男星當奴修打蘭逝世，終年88歲。

演藝圈又有一則悲痛消息，曾參演《飢餓遊戲》（The Hunger Games）電影系列的著名加拿大籍男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）逝世，終年88歲。

其子基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）在社群平台X中寫道：「我帶著沉重的心情告訴大家，我的父親當奴修打蘭（Donald Sutherland）已經逝世。」基佛蘇德蘭未有再透露詳情。

蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言

曾獲奧斯卡終身成就獎

當奴修打蘭畢業於英國倫敦皇家演藝學院，在1967年憑電影《十二金剛》（The Dirty Dozen）嶄露頭角，後以《風流軍醫悄護士》（M.A.S.H.）首度入圍金球獎最佳男演員，在1995年憑《Citizen X》奪得金球獎最佳男配角，另在2017年獲頒奧斯卡金像獎終身成就獎。

唐奴修打蘭兒子正是大熱劇《24》男星基夫修打蘭（Kiefer Sutherland），認為父親是電影史上其中一位最重要的演員，角色是好是壞也未被難到，形容父親敬業樂業，一生活得美好，並在社交平台上載兒時與爸爸的合照悼念亡父。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

黎明詩上月底不敵癌魔逝世　4月15日大圍寶福紀念館設靈
17:57 2024/04/05
黎明詩上月底不敵癌魔逝世　4月15日大圍寶福紀念館設靈
鄭威濤離世丨板長壽司始創人不敵癌魔逝世　TVB曾以Ricky發跡史拍經典劇
11:46 2024/04/16
鄭威濤離世丨板長壽司始創人不敵癌魔逝世　TVB曾以Ricky發跡史拍經典劇
驚爆死訊丨38歲韓星昏迷5天腦死逝世　朱善玉捐贈器官救3病患
10:00 2024/04/19
驚爆死訊丨38歲韓星昏迷5天腦死逝世　朱善玉捐贈器官救3病患
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會
16:09 2024/05/26
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會
日本諧星酒井末子胰臟癌逝世　風靡80年代曾為無數觀眾帶來歡樂
11:56 2024/05/29
日本諧星酒井末子胰臟癌逝世　風靡80年代曾為無數觀眾帶來歡樂
蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言
15:43 2024/05/29
蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言

你可能感興趣

黎明詩上月底不敵癌魔逝世　4月15日大圍寶福紀念館設靈
17:57 2024/04/05
黎明詩上月底不敵癌魔逝世　4月15日大圍寶福紀念館設靈
鄭威濤離世丨板長壽司始創人不敵癌魔逝世　TVB曾以Ricky發跡史拍經典劇
11:46 2024/04/16
鄭威濤離世丨板長壽司始創人不敵癌魔逝世　TVB曾以Ricky發跡史拍經典劇
驚爆死訊丨38歲韓星昏迷5天腦死逝世　朱善玉捐贈器官救3病患
10:00 2024/04/19
驚爆死訊丨38歲韓星昏迷5天腦死逝世　朱善玉捐贈器官救3病患
娛樂人物職業 演員 電影 奧斯卡 荷里活 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材