《飢餓遊戲》當奴修打蘭逝世　終年88歲

▲ 《飢餓遊戲》電影系列男星當奴修打蘭逝世，終年88歲。

演藝圈又有一則悲痛消息，曾參演《飢餓遊戲》（The Hunger Games）電影系列的著名加拿大籍男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）逝世，終年88歲。

其子基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）在社群平台X中寫道：「我帶著沉重的心情告訴大家，我的父親當奴修打蘭（Donald Sutherland）已經逝世。」基佛蘇德蘭未有再透露詳情。

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曾獲奧斯卡終身成就獎

當奴修打蘭畢業於英國倫敦皇家演藝學院，在1967年憑電影《十二金剛》（The Dirty Dozen）嶄露頭角，後以《風流軍醫悄護士》（M.A.S.H.）首度入圍金球獎最佳男演員，在1995年憑《Citizen X》奪得金球獎最佳男配角，另在2017年獲頒奧斯卡金像獎終身成就獎。

唐奴修打蘭兒子正是大熱劇《24》男星基夫修打蘭（Kiefer Sutherland），認為父親是電影史上其中一位最重要的演員，角色是好是壞也未被難到，形容父親敬業樂業，一生活得美好，並在社交平台上載兒時與爸爸的合照悼念亡父。

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