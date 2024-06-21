  • 33°C
香港時間 : 2024621日 (五) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【旅遊／飛機／機艙／廁所／廁紙／衛生】經過新冠疫情，相信大家在乘搭飛機時都會做好個人衞生措施，避免在密閉空間感染病菌。有空姐拍片指出，如果要在飛機上如廁，應避免隨便使用機艙內洗手間的廁紙，因為廁紙容易附著各種細菌、病毒和尿液，隨便使用廁紙幾乎等同把其他人的尿液抹在私密部位上！

最新影片：

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

空姐大爆搭飛機最污糟設備

美國一名空姐「flightbae.b」在社交平台上拍片提醒大家，千萬要避免使用機艙廁所內的廁紙。她在影片中解釋，因為飛機不時都會遇上氣流，而當飛機遇上氣流時就容易出現一種情況，小孩上洗手間時因為站不穩而把意外尿液射到馬桶以外的位置，而由於機艙廁所擺放廁紙的位置較低及貼近馬桶位置，故此經常常沾到尿液，令很多乘客都在不知情的情況下，使用了該廁紙並把其他人的尿液抹在私密部位上。

她在影片中亦建議大家可以使用機艙廁所洗手盆旁的廁紙，會比較安全，因為通常位於較高的位置，不容易意外沾到他人尿液。

影片曝光後引來熱烈討論，不少人均表示對此感到嘔心。

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：

飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心

沖廁水可彈6呎外 廁紙卷易被污染

機艙廁所是一個共用空間，與公共廁所相似。香港大學感染及傳染病中心在2020年一項研究發現，港人使用公共廁所的衛生習慣欠佳，300名受訪者中，43%不會先消毒廁板，36%不會用廁紙墊在廁板、19%不會用廁紙抹廁板、17%如廁時會踏在廁板上，同時亦有44%不蓋上廁板便沖廁。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，公廁是散播傳染病其中一個高危場所，近半人沒有蓋廁板沖廁習慣最令人關注，他表示曾有外國研究發現，沖廁時濺出的水花可彈至6呎外，糞便的細菌隨之散播，馬桶旁的廁紙卷、地面甚至空氣都會受到廁水細菌污染，越狹窄的廁格風險越高。何栢良又指，公廁門柄、沖廁掣、廁板、廁格門、洗手盆及水龍頭都是病菌溫床，他建議市民應自備紙巾、濕紙巾及酒精搓手液，並先用紙巾和酒精搓手液清潔廁板方可使用坐廁，每次如廁後應蓋上廁板才沖廁，然後徹底洗手。

皮膚科專科醫生葉榮根曾接受訪問時亦曾指出，公廁廁板、門、門把、門後掛鉤、水龍頭、梘液按掣、乾手機等，都是傳播非淋病性尿道炎的途徑，同時提出4個方法以助減低去公廁時感染上非淋病性尿道炎的風險：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
14:08 2024/06/17
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命

你可能感興趣

搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
14:08 2024/06/17
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
健康問題 傳染病 環境衞生 衞生措施 機艙服務員 尿道炎

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮