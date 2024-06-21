靚媽精明眼︱IKEA推夏日激減優惠逾千件產品半價起　傢俱/收納/廚具最平$5即可入手

▲ IKEA推夏季清貨半價優惠，最平$5即可入手！（官網圖片）

【IKEA/IKEA減價優惠/傢俬減價】夏天到來，不少店舖推出夏季優惠，IKEA亦然！由即日起至7月17日，IKEA舉行夏季減價清貨優惠，逾千件貨品低至半價發售，最平$5即可入手！當中包括家品、家飾、廚具、收納用品等，會員更享折上折優惠，考慮換傢俬的大家要留意喇！

IKEA減價︱IKEA推夏季貨品半價優惠 最平$5可入手

由即日起至7月17日，IKEA一連28天推出夏季減價貨品優惠，過千件家居用品、廚具、家飾低至半價發價，當中包括LEGO積木套裝低至$99.9（原價$149）、餐桌椅套裝優惠價$999（原價$1599）、床架價格低至$599（原價$1190）、餐具只需$9.9（原價$14.9）即可入手！ 有興趣添置新家品的大家不要錯過優惠！。

另外，yuu 會員購買6件以上的精選減價貨品，更可額外享有9折優惠，活動期間亦可以優惠價換購IKEA$250現金劵。

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IKEA夏季減價優惠詳情

日期：即日起至7月17日

地址：香港IKEA全線分店

官網【按此】

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