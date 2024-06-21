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MIRROR｜花姐發文暗寸Frankie之亂？　Po一物惹網民熱議

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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「花姐」黃慧君發文暗寸Frankie之亂？　

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年在平安夜放閃，自Frankie的女友Christy以「229Christy」的帳號留言，隨即Christy的身份亦被網民起底，其火辣相片、昔日IG密友限時動態也不斷曝光。

Frankie在昨午（6月20日）首度開腔，在社交網發長文力證女友非小三。MIRROR經理人黃慧君（花姐）似是與網民一樣「食花生」，她在今日（21日）凌晨於IG限時動態內Po出一物，惹來暗寸Frankie之嫌！

MIRROR成員丨Christy連環被爆黑歷史　Frankie首開腔護女友非小三

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花姐Po一物惹網民熱議

花姐在IG限時動態內貼出一張烤雞的相片，並寫道：「好食，但難Handle，我嘅性格會選擇唔食。」

花姐這一舉動真不難令人聯想到她是指Frankie與女友Christy的關係，花姐其後就未有緊接分享其他美食照。

討論區網民對此議論紛紛，留言道：「提晒水叫佢斬纜」、「寸得好應」、「果然有料 言簡意賅 一睇就知講緊邊個」、「點解唔內部解決要咁樣單打？」、「想知道埋寶姐呢幾日心情靚唔靚」。

另外，花姐在Frankie女友被爆料後，曾分享過一張片皮鴨的相片，就被網民指她懶理Frankie之亂。

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AK曾笑指：嗰個王妃嚟㗎

在今年1月1日《叱咤樂壇流行榜2023》後，MIRROR接受訪問（有片），當時Frankie甜絲絲地認與圈外女友蜜運，AK當時接著笑指：「嗰個王妃嚟㗎係。」，Lokman就說：「你開到咁大？大佬」，而Tiger更笑至彎腰。

Frankie續指因對方是圈外人，故對方不習慣高調地公開，是需要一些時間。Frankie又指當時為演唱會綵排，沒有時間與女友外出。

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