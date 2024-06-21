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食不安心｜知名連鎖茶飲店爆食安風波　母子飲同一杯奶蓋綠茶杯底驚見壁虎屍體

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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知名連鎖茶飲店爆食安風波，母子飲同一杯奶蓋綠茶，杯底驚見壁虎屍體。

【台式飲品／奶茶店／壁虎／檐蛇／食用安全】喝台式飲品竟喝到壁虎！台灣一位媽媽日前在一間知名連鎖奶茶店買了一杯奶蓋綠茶，飲到最底，竟赫然發現有一隻壁虎的屍體在杯底，讓她直呼噁心。店長回應此事時表示，當地衛生部門已到涉事門店檢查，並會與消費者進一步聯繫做了解。

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手搖飲品驚見壁虎屍體

綜合台媒報道，消費者黃媽媽周三（19日）晚上9點多，在彰化一間知名連鎖奶茶店買了一杯奶蓋綠茶給兒子喝，兒子喝了一半，她接著將剩下的喝完。結果喝到最後竟發現杯底有異物，一開始以為是茶葉，撈出來一看竟是一隻長約1至2厘米的壁虎屍體。

由於她兒子還是讀幼稚園的年紀，令她擔心兒子喝了這杯奶蓋綠茶後，身體會出狀況。原本當晚她想將飲品拿去店家，但店家已經休息，只能將杯子洗一洗丟掉回收。

就很噁心啊，因為壁虎軟軟的，小小的，應該是剛出生那種吧。我沒有讓小朋友知道，他們的陰影可能會比我們還重吧。

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更多相關報道：食不安心｜ 內地喜茶喝出異物店方稱是「桑葚梗」　專家解答：昆蟲後腳

店家回應：衛生局已到店檢查

對此，涉事店家的店長回應表示，衛生局於20日早上已經到店檢查，「也發現一樓沒有壁虎痕跡，我們清潔是沒有問題的，目前正在與消費者進一步聯繫做進一步了解」。

彰化縣衛生局表示，20日上午已前往涉事奶茶店檢查，目前正在進行調查與了解，如果製作過程、環境衛生有違反食品良好衛生規範準則規定，令限期改正未改正，將依法處罰。

而黃媽媽則强調，自己沒有要賠償，但認為店家是知名品牌，應該更加重視衛生，並查清楚原因，避免再有消費者發生類似遭遇。

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