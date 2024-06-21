靚媽精明眼｜消委會測試25款廁紙　4款性價比最高最平每卷$2.7

▲ 消委會測試25款廁紙，4款性價比最高最平每卷$2.7。

【消委會/消委會廁紙/靚媽精明眼/高分廁紙/吸濕/抵用】廁紙是日常生活必需品，不過價錢貴未必等於最好！消委會測試市面25款卷裝廁紙，每抽售價約21.9元至42元不等。當中只有2款「4層紙」廁紙總評分獲4分，最平每卷只需2.7元，其吸濕效能、粉塵量和紙張瑕疵等項目均獲高分。

消委會廁紙｜消委會測試25款廁紙

消委會抽查的25款卷裝廁紙，包括每抽10卷或12卷包裝，售價由$21.9至$42，最平是「特惠牌SureBuy衛生紙」，平均每卷$2.2；最貴是「得寶三層純白衛生紙」，平均每卷$4.2，相差接近1倍。

測試結果包括各款廁紙的強韌度、柔軟度及吸濕表現等，最終只有兩款樣本能獲4分高評分推介，分別是「維達Vinda立體壓花VC4610 4D Dulex」及「潔柔 C&S Grand Bathroom Tissue Roll HJJ017-02」。其餘大部分廁紙的表現差異不大，總評分介乎3星與3星半。

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消委會廁紙｜僅2款「4層紙」廁紙獲4分

總結測試，消委會推介4層紙包括「維達」立體壓花及「潔柔」Grand Bathroom Tissue Rolls，總評同獲4星，每100克淨重費用分別為$2.3及$1.8，以後者較抵用。

另有2款4層及12款3層衞生紙都獲得3星半評分，當中2款3層紙，包括「佳之選」重量裝和「首選牌」金裝衛生紙的每100克淨重費用為$1.8，被評為較抵用。

點擊下圖看25款廁紙測試結果：

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消委會廁紙｜廁紙每卷售價未能反映性價比

測試發現，每卷衞生紙的平均張數、總長度及總面積，均有很大差距，所以平均每卷售價並未反映廁紙實際平貴。測試顯示，廁紙每卷平均張數由173張至332張不等，相差近9成；總長度則由20.2至41.7米，總面積則由2.07至4.37平方米，差異同樣超過1倍。

每卷平均張數最多：潔雅 Virjoy Jumbo 200 SKU：Y217VWIF（332張 / 平均每卷$3.9）

每卷平均張數最少：維達 Vinda立體壓花 VC4610 4D Deluxe（173張 / 平均每卷$3.8）

每卷最長：維達 Vinda藍色經典 VC4503 Classic Blue（41.7米 / 平均每卷$3.9）

每卷最短：絲潔 Scott 3 層 經濟裝純白衛生紙 （20.2米 / 平均每卷$3.6）

至於樣本的每卷淨重（即除去包裝及紙筒後的重量），最輕（85克）和最重的樣本（196克）相差111克，可以「1卷當2卷用」。

最輕：絲潔 Scott 3 層 經濟裝純白衛生紙3-ply Bathroom Tissues Economy White （每卷淨重85克 / 平均每100克$3.6）；

最重：維達 Vinda藍色經典 VC4503 Classic Blue （每卷淨重196克 / 平均每100克$2）。

消委會廁紙｜3層紙強度比4層紙差

測試亦檢視了衞生紙在乾紙和濕紙的拉力強度，以及爆裂強度，綜合這3項所得紙張強度顯示，3層紙樣本的強度較4層紙樣本遜色。

測試的4款4層紙樣本的紙張強度，均取得3分或以上，相反21款3層紙樣本中，只有不足3成（6款）取得3分或以上，其餘樣本只獲2分或2.5分，顯示強韌度較弱，當中包括2款以每100克淨重為單位計算，售價最高（$3.6）的樣本，即皇冠 Andrex3層衛生紙純白White，及絲潔 Scott3層經濟裝純白衛生紙。

一般來說，衞生紙的強韌度高，會需較長時間沖散，有機會造成渠道淤塞。但測試發現，2款強韌度不太強的3層紙樣本（2.5分），於水中容易沖散程度測試中，同樣得分偏低，只得2或1.5分。

至於吸濕效能方面，大部分樣本均取得3.5分及4分，反而1款4層紙樣本的吸濕速度較慢，只得2.5評分（佳之選 Select 衛生紙重量裝），值得消費者留意。

▲ 消委會測試市面25款卷裝廁紙，發現廁紙平貴與質量無必然關係。（相片來源：經濟日報資料相片）

消委會廁紙｜選購及儲存貼士

1. 超市與藥房購買

消委會發現一般藥房或家品店的廁紙價格較為穩定，但可選擇的牌子較少；超市的則較為浮動，不定時會推出不同牌子型號的優惠，選購時宜多比較價錢。

2. 選購重磅廁紙

消委會建議選購較為重磅的紙巾，消費者可觀察紙捲是否聚密、用手壓下是否容易下陷、紙卷直徑以及紙筒大小，捲得越緊實的紙巾越划算。

3. 3層與4層廁紙

如3層廁紙已經夠用，消委會建議消委者使用3層廁紙多於4層廁紙，相對較為環保。

4. 儲存影響品質

廁紙一般採用塑膠袋包裝，但封口末必完整，所以消委會建議將廁紙存放於乾爽、通風的地方，不宜存放在濕氣較重的廁所內，以防濕氣侵入影響品質。

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