女性注意｜中醫涉偷拍病人私處　連登仔曝妻子受害經歷　疑大量女性受害

【中醫/治療/非禮/偷拍/重案組/醫師/大窩口】醫者失德！大窩口一間中醫診所，疑有男中醫師治療期間以手機偷拍病人私處被捕，手機中被發現大量女病人私密部位相片。有連登網民就發文曝光妻子求診時所遭受的不安經歷，更透露近日接獲警署重案組電話，希望她可落口供並協助出庭作證，希望受害者可一同出面指證犯人，切勿姑息。

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一名港男日前於網上討論區「連登」發文指控該名男中醫師，指對方於該連鎖診所朗屏、柴灣興華、美孚及大窩口等分店工作，會在病人治療時，借故使走姑娘後，再用手提電話偷拍病人私密部位。事後有病人發現報警，並於對方手機中發現大量病人私密部位相片，現時重案組已接手調查，相信受害人數量並不少，呼籲有同樣經歷人一同出面指證。

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治療期間行徑怪異

事主透露指，自己太太早前亦曾前往相關診所進行過3次針灸，有兩次由涉事男醫師負責療程，其中一次施針需要「趴住瞓低」、一次則閉目正面施針，惟兩次針灸時，身上不同部位衣物都被拉落比實際需要更低，令事主太太略感奇怪。

其中第二次進行針灸期間，事主太太有次忽然張開眼，發現醫師拿著一部手提電話「唔知做乜」，與事主太太對望後便解釋要「做啲記錄」，由於行徑怪異，令人感到不安，事主太太事後未有再到診所求醫，之後便漸漸淡忘事件。

上周仍繼續行醫 事主籲受害者出面指證

以為事件就此作結，未料近日事主太太突然收到警署重案組電話，指有病人報警指控該名男中醫師涉嫌偷拍，並於其手提電話中發現大量私處及重要部位相片，因此詢問事主太太是否亦曾接受該名醫師治療，希望她可到警署協助調查：

「（警方）希望我太太會去落口供，如有需要可能要求佢出庭作證。 」

事主夫婦兩人憶述指，該名醫師上周曾傳送短訊指自己已換新電話號碼，如今想起，應該是原先電話已經被警察扣留作證物用途。不過他亦坦言，妻子至今未有任何實際損失，加上基於怕事性格，初時並不想協助調查，但經討論後認為事件假如屬實，相住受害人數量並不在少數，認為「呢啲敗類係唔應該姑息」，因此決定一同並去落口供及出庭作證，同時希望有類似經歷的受害者亦可一同出面指證。

警方回應案件屬實

TOPick就事件向警方作出查詢，警務處公共關係部回覆證實，指東區刑事部於5月10日曾接獲一名女子報案，聲稱於4月下旬時，在柴灣一診所被一名男子非禮及懷疑偷拍。

案件事後已交由東區警區重案組第一隊跟進，經調查後一名30歲男子涉嫌「非禮」被捕，目前男子現正保釋候查。

中醫診所發聲明：暫停相關所有職務及工作

涉事中醫診所亦於前日發出聲明，目前已暫停該涉案中醫師在本公司相關的所有職務及工作，直至另行通知，聲稱會全力協助警方及相關部門，進行深入調查。

▲ 涉事中醫診所近日亦就事件發出聲明。（網上圖片）

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