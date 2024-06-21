香港小姐｜前妻不滿馬清揚帶林鈺洧返家　錢慧儀揭未辦理離婚手續

▲ 林鈺洧無端端變左「小三」！

「星二代」兼2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）被揭戀上錢慧儀前夫馬清揚，報導指林鈺洧跟馬清揚頻頻於中環撐枱腳，又不時結伴出席朋友聚會，林鈺洧被指經常出入馬清揚位於山頂的豪宅。

香港小姐｜傳林鈺洧秘撻錢慧儀前夫 Denice被封「性女」曾陷三角戀

錢慧儀不滿林鈺洧出入馬宅

錢慧儀接受媒體訪問大爆跟馬清揚仍未離婚，對於林鈺洧經常到訪馬清揚的豪宅，她似乎有微言，只因三名仔女仍跟父親同住，不想對他們有所影響。

另外，錢慧儀更透露馬清揚未有付足生活費，曾經幾個月沒有付錢，令其生活陷入困難，連睇醫生的費用也沒有。

對於戀上林鈺洧，馬清揚強調現在「單身」，跟林鈺洧正常來往全沒問題，又大讚女方為人純品，更直言希望傳媒「畀啲空間」。

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自爆有過5位性伴侶

模特兒出身的林鈺洧，其爸爸為80年代的靚仔小生林俊賢，參選港姐前林鈺洧已涉足娛圈，2019年曾參演劇集《詭探前傳》，更獻出其熒幕初吻，過後曾參與奇妙電視節目《使乜驚 大兩Gen》，以及ViuTV的綜藝節目《鬼同妳上位》及《對號入座》。

她曾在節目《對號入座》中大談性史，揚言曾經有過5位性伴侶，提到遇過一位雙魚座男子，性愛持久力只得0秒和3秒，接著又大讚天蠍座男士持久力驚人，跟對方發生關係需要花上好多體力，會翻天覆地以及頭暈等。

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