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警員虐兒｜9個月大男嬰不治男警被控虐兒　官質疑控罪適切性

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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被告蔣定邦准保釋候訊。（梁錦麟攝）

42歲警員涉於住所內虐待9個月男嬰，被控1項虐兒罪。案件今（21日）於觀塘裁判法院提堂，被告申請將案件押後，以待聘請私人律師及索取文件。裁判官問及男嬰死因，以及對控罪適切性有疑問，問及是否應該控告更嚴重的控罪。控方表示經索取法律意見後，決定控告虐兒罪。裁判官將案件押後至8月7日再訊，被告准以2萬元保釋。

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被告蔣定邦（42歲），報稱警員，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在香港觀塘鯉魚門道油翠苑漾美閣某室，身為超過16歲而對不足該年歲的9個月大的兒童負有管養及照顧責任，而故意襲擊、虐待或忽略上述兒童，其方式相當可能導致該名兒童受到不必要的苦楚或健康損害。

被告沒有律師代表，申請押後案件，以待聘請私人律師及索取文件。裁判官一度問及男嬰死因，以及對控罪適切性有疑問，問及是否應該控告更嚴重的控罪。控方表示經索取法律意見後，決定控告虐兒罪。

裁判官將案件押後至8月7日再訊，被告准以2萬元保釋，其間不得離港及接觸控方證人，交出旅遊證件，以及居住在報稱地址。

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記者：梁錦麟

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