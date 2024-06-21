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外傭驗身｜外傭入職一個月即揭患麻風病　顏汶羽促政府完善外傭驗身機制

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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（資料圖片）

不時有僱主投訴外傭入職前隱瞞健康狀況。立法會議員顏汶羽接獲僱主求助，稱外傭入屋一星期已有皮膚問題，一個月後被診斷患上麻風病，並指獲醫生告知早於菲律賓受感染，質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞。顏汶羽建議政府完善外傭驗身機制，明確定義「適合擔任家庭傭工一職的體格檢驗」，釐定外傭合適身體的準則。

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顏汶羽接獲僱主求助，指首次聘用外傭便遇上懷疑外傭隱瞞病情的情況。該僱主表示，受聘外傭今年4月24日抵港工作，需要負責照顧兒子，入屋一星期後開始發病，初期以為外傭皮膚過敏，上星期被診斷患上麻風病，並稱獲醫生告知早於菲律賓受感染。

由於外傭驗身報告顯示為健康及適合擔任家傭工作，該僱主質疑中介疏忽或外傭刻意隱瞞，外傭不承認，堅稱不知自己身體有任何症狀。至於中介公司則表示同情，向事主提出可在外傭出院後為對方安排住宿，但不作賠償。

顏汶羽正協助事主與不同部門及機構跟進事件。事主上星期獲醫管局醫生證明書，證明女傭因患傳染病，不適合照顧兒童工作。針對事主觸犯《殘疾歧視條例》的風險，顏汶羽團隊近日協助事主就事件諮詢勞工處及平機會，由於醫生證明外傭抵港前已患上傳染性疾病，事主若解僱外傭將得到一定程度的保障。

顏汶羽表示，現行政策並未對外傭職前體檢作出規範，市面上的驗身套餐亦各有不同檢查項目，按照業界常見做法，麻風等許多不同疾病都不屬驗身報告檢測範圍。他指出，政府有必要完善外傭驗身機制，檢討《標準僱傭合約》，明確定義「適合擔任家庭傭工一職的體格檢驗」，透過設立外傭體檢項目及體格標準，去釐定外傭合適身體的準則。此外，若僱主在外傭抵港後安排的驗身結果，與原居地驗身報告有明顯差異，則應容許僱主提出無條件解約。

僱主在遇上各種外僱事宜，經常投訴無門，亦不知道應該向甚麼政府部門或法定機構求助。顏汶羽表示，外傭及中介服務事宜可牽涉到入境處、勞工處、海關、消委會甚至平機會。他再次建議政府設立專責部門「外籍家庭傭工事宜監管局」，一條龍處理中介發牌、審批、培訓、巡查，以及僱主查詢與求助等事宜。

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