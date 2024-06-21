玩轉腦朋友2｜迪士尼樂園推超可愛主題餐飲　捕捉阿尷阿憎限定味道爆谷

《玩轉腦朋友2》還未在香港正式上映，已經有一系列主題活動為電影預熱，睇得出香港對這部電影有多期待！除了將於6月27日在時代廣場開放的Emotion Playpark，作為主場的香港迪士尼樂園當然隆重其事，率先推出一系列超可愛角色造型主題餐飲，爆谷、雪條通通都有！

久違9年，阿樂、阿愁、阿燥等一眾主角還帶來了新角色阿尷、阿焦、阿羨和阿厭歸來，代表青春期少男少女內心的複雜情緒。迪士尼樂園亦由即日起至9月1日，將陸續推出於美國小鎮大街全新《玩轉腦朋友2》的主題餐飲。

在大街市集可找到各款造型雪條和烤雞肉牛角包窩夫，雪條換上全新角色阿尷、阿焦、阿羨和阿厭圖案，極適合打卡！而烤雞肉牛角包窩夫的包裝盒就有兩款，通通都是《玩轉腦朋友2》設計。

除此之外，入場的大家更可捕捉《玩轉腦朋友2》限定新口味爆谷的蹤影，其中包括代表阿尷的香蒜味，代表阿憎的芥末味及代表阿焦的墨西哥胡椒味，體驗這些情緒為味蕾、感官和心靈帶來的刺激！

除了食和打卡，當然少不了收藏《玩轉腦朋友2》精品。現時購買荔枝啫喱梳打，隨飲品亦會附送《玩轉腦朋友2》主題紀念杯，各位粉絲要留意了！

▲ 香港迪士尼樂園推出《玩轉腦朋友2》超可愛角色造型主題餐飲，爆谷、雪條通通都有。

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