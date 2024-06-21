出軌糾紛｜瑜伽KOL被指控與政三代家中纏綿　丈夫門外斷正：佢最少偷食3次

▲ 台灣一名瑜珈KOL被指控偷食政三代。（取圖自「Victor 陳紹誠」Facebook及「夏米雅 Miya Yoga」Instagram）

【瑜伽女神/出軌/偷食/戴綠帽/捉奸/瑜伽KOL】近日，台灣有一單娛樂圈「捉姦案」被鬧得沸沸騰騰，事件中的人夫指控太太搭上了一名政三代貴公子，而人夫更指自己被對方換鎖令家歸不得，更曾試過站在門外「感受」兩人在屋內纏綿的過程，堪稱「男人最痛」，最後人夫為此更將疑似姦夫告上法庭，希望討回公道。

最新影片推介︰

綜合台媒報道，事件中的人妻名夏米雅，是台灣著名瑜珈導師，在個人專頁平台坐擁近5萬粉絲，她常常展示傲人的身材及凹凸有致的馬甲線，有「瑜伽女神」之稱，她的丈夫姓韓，同時亦是她的經理人，兩人結婚13年。疑似姦夫是圈中有「時尚F4」之稱的陳紹誠，祖父為政黨大老，背景顯赫。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

被鎖在屋外「目睹」出軌

韓先生指出，太太夏米雅一早便注意到陳紹誠，常常在自己面稱讚對方人好，而且家底厚。在去年12月14日，韓先生稱撞見陳紹誠晚上開著名車送太太回家，兩人便為此大吵一場。隔日韓先生放工回家，看見陳紹誠的車停在樓下停車場，他隨後上樓卻發現家中大門鎖上，才知道是太太把電子鎖密碼更換了。

韓先生透露，當時他知道夏米雅及陳紹誠當時就在屋內，但自己卻無法進入，心情複雜，所以，最後他選擇了報警，但是最後警察到場，也無權強制破門而入。

同場加映：容易「戴綠帽」男性5大特徵

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

指控太太曾最少出軌3次

其實，對於太太的為人，韓先生向媒體直指對方是一名出軌的慣犯。結婚多年，他知道太太出軌最少有3次，當中包括一名內地富豪及黃姓男星。但礙於要顧及與太太事業的牽連問題，所以韓先生都選擇放過對方，但這次忍無可忍，決定提告。

但其實，韓先生與夏米雅早於2020年簽字離婚，所以韓先生特意把曾拍到太太在離婚證書上偽造簽名的影片提交到法院，並成功恢復婚姻關係。最後，法院判決韓先生與夏米雅的婚姻仍然有效，所以韓先生便能向陳紹誠提出「妨害家庭」的控訴。

夏米雅回應與對方是朋友關係

對於韓先生的指控，夏米雅及陳紹誠也分別作出了回應。夏米雅指出，兩人自2020年便已離婚，而自己到目前為止也是單身，對於早前被傳媒拍到與陳紹誠逛街、以及去對方的家中，她回應兩人只是朋友的關係。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳紹誠對韓先生作誹謗起訴

此外，陳紹誠亦作出聲明，他指韓先生與夏米雅早已離婚，直指「搶人老婆」等指控絕非事實，

請問韓傑儀配偶欄無配偶我是能如何侵害其配偶權？

另外，對於12月15日發生的事，陳紹誠則指自己當天在家中很早便睡覺了，所以韓先生不可能「捉姦」，認為對方「FF」太多。而陳紹誠也打算就此對韓先生作出誹謗的起訴。

延伸閱讀：出軌線索｜男人出軌女人直覺好準 美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】