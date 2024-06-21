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唐治平堅決表明女屍不是母親　跪電視台保安：不是我媽

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

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台灣藝人唐治平堅決表明女屍不是母親！

46歲台灣男星唐治平日前竟然現身台北三立電視台，又向保安下跪，更怒指「已經說了800次，不是我媽」！

事緣警方客觀認定唐治平的母親陳屍於新北市淡水一棟大廈頂樓，而唐治平則堅決表明女屍不是其母親，於是就出現怒指「不是我媽」的事件。

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「那具噁心的屍體不是我媽」

據知唐治平是與母親同住，一身酒氣的他不知母親在兩天前已離家，最後由死者姪女認屍。

唐治平在受訪時強調沒有人請他去驗DNA，並指：「那具噁心的屍體不是我媽！對不起女屍了」憤怒表示，難道隨便找一具屍體，『請問你去認嗎？』」

他指近期被警方盤問四次，並中一次是在家大叫一聲「媽」，被鄰居報警。

而該具遺體直到7月8日仍未被領回的話，殯儀館會以「有主無名屍」方式處理後事。

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