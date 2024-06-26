  • 30°C
香港時間 : 2024627日 (四) 01:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

念珠菌｜20多歲女私處散發腐臭味　求診揭全因1洗衣習慣所致

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 14 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【私處感染／念珠菌／大腸桿菌／洗衣習慣】不少女士習慣手洗內衣褲，但如果選錯清潔用品，可能會導致感染！台灣一名婦產科醫生分享個案，有名年輕女子向他求診，透露自己私處有異常分泌物，並總是傳出難聞異味，導致她不敢接近其他人。女子表示，自己曾到過其他診所求醫，當時診斷為單純的念珠菌感染，然而用藥達2星期後，情況仍未見好轉，故她再向醫生求診。結果第2次檢查就發現，她實際上是念珠菌伴隨大腸桿菌感染，追問後更發現她有個不良洗衣習慣導致感染。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？醫生拆解成因+3大預防法

私處流異常分泌物伴強烈異味

台灣振興醫院婦產科醫生李偉浩在當地健康節目《醫師好辣》中分享個案，有名20多歲女子因私處流出異常分泌物而向他求醫。醫生憶述，該名女子在門診時就已經表現神色緊張，並直言「覺得底下快爛掉」；醫生意識到應該是常見的私處感染，故隨即為她進行檢查，初步發現其外陰部紅腫，伴隨著乳白色的分泌物，雖然在視診上看起來不嚴重，但醫生卻聞到了濃厚的難聞異味。女子就透露自己經常聞得到這股濃郁臭味，就連公司同事也發現空氣中飄散著一股「食物腐敗味」，但她不敢承認，只能自行遠離同事，一旦有人靠近就避開，深怕被發現「臭味來源」是自己。

女子亦表示，先前有到過其他診所求診，當時診斷為單純的念珠菌感染，診所醫生有為她處方藥物、塞劑與藥膏進行治療，但用藥達2星期仍不見效；覆診時進一步進行採樣檢測，結果發現實際上是念珠菌感染伴隨大腸桿菌感染，診所隨即轉介她到醫院接受治療。

導致感染正是一個不良洗衣習慣

李偉浩追問這名女子的衛生習慣，她透露自己習慣用手洗內衣褲，認為如果這些貼身衣物與其他衣褲、襪子等混在一起放入洗衣機洗會不乾淨，加上擔心洗衣產品的殘留物會引致皮膚過敏，所以一直以來都用沐浴露代替洗衣液作清洗。醫生就在此時發現，導致她感染念珠菌及大腸桿菌的原因正正就是「用沐浴露手洗內衣褲」的行為。

醫生解釋，沐浴乳的成分也許無法像洗衣液般，把內衣褲上的細菌或致病菌全部洗淨，故此有機會造成感染。女性的私處感染大致可分為細菌性陰道炎、念珠菌／黴菌／真菌感染、披衣菌感染等，當中細菌性陰道炎常見有厭氧菌、大腸桿菌，其特徵為出現黃色或膿樣分泌物，並散發出惡臭，但比較不會造成痕癢；而念珠菌感染則非常常見，通常會呈現白色塊狀分泌物，帶有輕微異味，但會造成劇烈的痕癢感。

他續指，當時為女子處方藥物作治療，並要求她使用洗衣機搭配抗菌洗衣液洗衣，只要把內衣褲和一般衣物分開洗即可，結果她逐漸康復，半年內也沒有復發跡象。

同場加映：

念珠菌｜27歲女生私處傳異味淘1物護理遭罰$1.5萬元　無法與男友親密終情財兩失【附女性私密處護理4大貼士】

4種常見陰道炎

本港註冊中醫師高鎮濤早前接受訪問，指出陰道炎常見的成因，主要是感染、發炎、子宮頸瘜肉或生殖器官腫瘤，而陰道炎的種類大致分為以下4種︰

1. 細菌性陰道炎：

常見於生育年齡的女性，由於陰道內微生態不平衡所引致。

  • 好發族群：配戴子宮環、有灌洗陰道習慣或有多個性伴侶的女士
  • 症狀：白帶增多或帶有異味，部分人沒有任何症狀

2. 念珠菌陰道炎

由念珠菌（真菌）所引致的陰道炎，很多人會反覆受感染，有機會由於少量念珠菌寄存於女性的陰道內。當陰道酸鹼度或荷爾蒙產生變化時，會令陰道環境適合念珠菌繁殖而引致陰道炎。

  • 好發族群：孕婦、糖尿病患者、免疫力低人士、長前服用抗生素、類固醇或免疫抑制劑等人士
  • 症狀：外陰異常痕癢，白帶呈乳酪或豆腐渣狀

3. 由性病引起的陰道炎

由不安全性行為（沒有使用安全套）所引致或有多個性伴侶，有機會是因為感染陰道滴蟲、淋病、 衣原體、陰部疱疹及尖銳濕疣等所導致。

  • 好發族群：曾有不安全性行為、有多個性伴侶者
  • 症狀：下陰痕癢、陰道分泌物增加、盆腔或小腹疼痛、排尿困難、不正常出血或可無任何症狀

4. 萎縮性陰道炎

常出現於更年期後，由於女性荷爾蒙或分泌物減少，以至陰道黏膜變薄，並不帶傳染性。

  • 好發族群：更年期後的女性
  • 症狀：陰部痕癢、灼熱；性交疼痛、性交後出血
  • 痕癢、有異味、分泌物增多 或患婦科炎症

本港婦產科專科醫生方秀儀亦曾接受《晴報》訪問，指女性私處未有做好護理措施，難免變得悶熱潮濕，更可能成為細菌溫床，導致私處痕癢不適及有異味。她強調若持續感到痕癢、有異味、發現陰道分泌物增多或異常，應盡早檢查是否有感染婦科炎症，如陰道炎、金黄葡萄球菌感染、白色念珠菌感染等等問題。

她又提醒女士，在月經期間應頻密更換衛生用品，衛生巾或棉條最好4至6小時更換一次，最多也不應超過8小時，特別在經量多的日子，應該更頻密地更換，否則可以感染陰道炎，嚴重更會出現中毒性休克綜合症。

女性護理4大要點

方醫生又提醒，女性要注意私處護理的4大禁忌：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

女士注意｜21歲港女「第一次」前已打HPV疫苗　後悔1疏忽驗出子宮頸癌前病變
15:57 2024/04/11
女士注意｜21歲港女「第一次」前已打HPV疫苗　後悔1疏忽驗出子宮頸癌前病變
女士注意｜新抱被要求重用衛生巾　「望落乾淨」勿丟棄　奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用
11:00 2024/01/20
女士注意｜新抱被要求重用衛生巾　「望落乾淨」勿丟棄　奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用
女士注意｜底褲穿完懶洗堆積數日　女生驚見「白色一粒粒」：上面長蛆了
16:57 2023/12/04
女士注意｜底褲穿完懶洗堆積數日　女生驚見「白色一粒粒」：上面長蛆了

你可能感興趣

女士注意｜21歲港女「第一次」前已打HPV疫苗　後悔1疏忽驗出子宮頸癌前病變
15:57 2024/04/11
女士注意｜21歲港女「第一次」前已打HPV疫苗　後悔1疏忽驗出子宮頸癌前病變
女士注意｜新抱被要求重用衛生巾　「望落乾淨」勿丟棄　奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用
11:00 2024/01/20
女士注意｜新抱被要求重用衛生巾　「望落乾淨」勿丟棄　奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用
女士注意｜底褲穿完懶洗堆積數日　女生驚見「白色一粒粒」：上面長蛆了
16:57 2023/12/04
女士注意｜底褲穿完懶洗堆積數日　女生驚見「白色一粒粒」：上面長蛆了
婦科疾病 網絡熱話 健康養生 念珠菌 大腸桿菌 陰道感染 陰道炎

最高瀏覽

抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰