念珠菌｜20多歲女私處散發腐臭味　求診揭全因1洗衣習慣所致

【私處感染／念珠菌／大腸桿菌／洗衣習慣】不少女士習慣手洗內衣褲，但如果選錯清潔用品，可能會導致感染！台灣一名婦產科醫生分享個案，有名年輕女子向他求診，透露自己私處有異常分泌物，並總是傳出難聞異味，導致她不敢接近其他人。女子表示，自己曾到過其他診所求醫，當時診斷為單純的念珠菌感染，然而用藥達2星期後，情況仍未見好轉，故她再向醫生求診。結果第2次檢查就發現，她實際上是念珠菌伴隨大腸桿菌感染，追問後更發現她有個不良洗衣習慣導致感染。

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私處流異常分泌物伴強烈異味

台灣振興醫院婦產科醫生李偉浩在當地健康節目《醫師好辣》中分享個案，有名20多歲女子因私處流出異常分泌物而向他求醫。醫生憶述，該名女子在門診時就已經表現神色緊張，並直言「覺得底下快爛掉」；醫生意識到應該是常見的私處感染，故隨即為她進行檢查，初步發現其外陰部紅腫，伴隨著乳白色的分泌物，雖然在視診上看起來不嚴重，但醫生卻聞到了濃厚的難聞異味。女子就透露自己經常聞得到這股濃郁臭味，就連公司同事也發現空氣中飄散著一股「食物腐敗味」，但她不敢承認，只能自行遠離同事，一旦有人靠近就避開，深怕被發現「臭味來源」是自己。

女子亦表示，先前有到過其他診所求診，當時診斷為單純的念珠菌感染，診所醫生有為她處方藥物、塞劑與藥膏進行治療，但用藥達2星期仍不見效；覆診時進一步進行採樣檢測，結果發現實際上是念珠菌感染伴隨大腸桿菌感染，診所隨即轉介她到醫院接受治療。

導致感染正是一個不良洗衣習慣

李偉浩追問這名女子的衛生習慣，她透露自己習慣用手洗內衣褲，認為如果這些貼身衣物與其他衣褲、襪子等混在一起放入洗衣機洗會不乾淨，加上擔心洗衣產品的殘留物會引致皮膚過敏，所以一直以來都用沐浴露代替洗衣液作清洗。醫生就在此時發現，導致她感染念珠菌及大腸桿菌的原因正正就是「用沐浴露手洗內衣褲」的行為。

醫生解釋，沐浴乳的成分也許無法像洗衣液般，把內衣褲上的細菌或致病菌全部洗淨，故此有機會造成感染。女性的私處感染大致可分為細菌性陰道炎、念珠菌／黴菌／真菌感染、披衣菌感染等，當中細菌性陰道炎常見有厭氧菌、大腸桿菌，其特徵為出現黃色或膿樣分泌物，並散發出惡臭，但比較不會造成痕癢；而念珠菌感染則非常常見，通常會呈現白色塊狀分泌物，帶有輕微異味，但會造成劇烈的痕癢感。

他續指，當時為女子處方藥物作治療，並要求她使用洗衣機搭配抗菌洗衣液洗衣，只要把內衣褲和一般衣物分開洗即可，結果她逐漸康復，半年內也沒有復發跡象。

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4種常見陰道炎

本港註冊中醫師高鎮濤早前接受訪問，指出陰道炎常見的成因，主要是感染、發炎、子宮頸瘜肉或生殖器官腫瘤，而陰道炎的種類大致分為以下4種︰

1. 細菌性陰道炎：

常見於生育年齡的女性，由於陰道內微生態不平衡所引致。

好發族群：配戴子宮環、有灌洗陰道習慣或有多個性伴侶的女士

症狀：白帶增多或帶有異味，部分人沒有任何症狀

2. 念珠菌陰道炎

由念珠菌（真菌）所引致的陰道炎，很多人會反覆受感染，有機會由於少量念珠菌寄存於女性的陰道內。當陰道酸鹼度或荷爾蒙產生變化時，會令陰道環境適合念珠菌繁殖而引致陰道炎。

好發族群：孕婦、糖尿病患者、免疫力低人士、長前服用抗生素、類固醇或免疫抑制劑等人士

症狀：外陰異常痕癢，白帶呈乳酪或豆腐渣狀

3. 由性病引起的陰道炎

由不安全性行為（沒有使用安全套）所引致或有多個性伴侶，有機會是因為感染陰道滴蟲、淋病、 衣原體、陰部疱疹及尖銳濕疣等所導致。

好發族群：曾有不安全性行為、有多個性伴侶者

症狀：下陰痕癢、陰道分泌物增加、盆腔或小腹疼痛、排尿困難、不正常出血或可無任何症狀

4. 萎縮性陰道炎

常出現於更年期後，由於女性荷爾蒙或分泌物減少，以至陰道黏膜變薄，並不帶傳染性。

好發族群：更年期後的女性

症狀：陰部痕癢、灼熱；性交疼痛、性交後出血

痕癢、有異味、分泌物增多 或患婦科炎症

本港婦產科專科醫生方秀儀亦曾接受《晴報》訪問，指女性私處未有做好護理措施，難免變得悶熱潮濕，更可能成為細菌溫床，導致私處痕癢不適及有異味。她強調若持續感到痕癢、有異味、發現陰道分泌物增多或異常，應盡早檢查是否有感染婦科炎症，如陰道炎、金黄葡萄球菌感染、白色念珠菌感染等等問題。

她又提醒女士，在月經期間應頻密更換衛生用品，衛生巾或棉條最好4至6小時更換一次，最多也不應超過8小時，特別在經量多的日子，應該更頻密地更換，否則可以感染陰道炎，嚴重更會出現中毒性休克綜合症。

女性護理4大要點

方醫生又提醒，女性要注意私處護理的4大禁忌：

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