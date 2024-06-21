平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%

▲ 買機票用「無痕模式」搜尋更平？專家公開4大秘訣可慳21%。

【機票優惠/平機票/親子遊/親子旅行/暑假機票】暑假就到，很多爸媽都計劃帶子女旅行，一定會左計右計希望買到平機票慳到盡。坊間一向流傳不少搶平機票攻略，近日亦有網民分享1招，就是使用瀏覽器的無痕模式。到底是否可行？有台灣媒體請來航空業人士解答。

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平機票攻略｜1. 瀏覽器無痕模式

近日有台灣網民於社交平台Threads分享買平機票的方法，指「看機票用無痕！很重要講一百萬次」，並稱瀏覽機票時，航空公司知道後會趁機漲價，因此建議使用無痕模式。

貼文引起熱烈討論，有網民分享，早前訂購飛韓國首爾的機票，反覆在電話瀏覽機票，價錢都一樣，甚至會變高，但用男友的電話看機票，卻發現價錢便宜600至700元，因此建議使用無痕模式，或不同的設備。

平機票攻略｜2. VPN

不過，亦有網民認為開無痕模式沒有用，因為網站依然可偵測到IP位址，只是電腦或網頁瀏覽沒有搜尋紀錄，所以應使用VPN買到機票。

平機票攻略｜3. 更改語言界面

另外，有網民指出，使用VPN有可能買到平機票，但機率不算高。他分享經驗，瀏覽航空公司網站時，切換語言界面，例如挪威的航空公司，使用挪威文界面，付款時選用挪威克朗，價錢會便宜3至5%。

平機票攻略｜專家拆解真相

根據《TVBS新聞網》報道，有航空業者透露，由於機票價錢是浮動的，即使在短時間內查詢機票，價錢都可能不一樣。假設5個人同時查詢機票，但其中4人已經把票買完，到第5人時票價到下個階段，顯示的票價便會更貴。加上經濟艙可能分有不同票價，售完後會跳到下一個，後台不會特別去設定。

外遊防盜5大貼士：

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平機票攻略｜出發前幾多日買機票最平？

機票價格浮動，不少人都會擔心愈遲買會愈貴，究竟何時才是最抵買時機？Expedia曾發布一份報告分享訂機票攻略，還披露了香港國際機場最容易取消航班的時段，搶平機票之餘還要留意時間，減低被取消航班的機會。

平機票攻略｜台北東京大阪最熱門

旅遊平台Expedia香港早前發布一份《2024航空旅遊秘訣》，指香港人預定短途航班已恢復至疫情前2019年的54% ，而長途航班數目則恢復至44%。Expedia的報告亦指出，台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。而日本大阪的航班需求是按年增長速度最快的目的地。

報告以問卷形式訪問了1,000位香港旅客，結果發現每4位港人就有近1位（24%）認為航空旅遊壓力大，比處理家中大小事務（22%）和找話題閒聊（11%）還要吃力，14%旅客則認為，要找到至抵機票優惠令人煩擾。有4分1（25%） 受訪者甚至會在預訂後再次搜尋機票價格，擔心自己的機票買貴了。

平機票攻略｜必學4招買機票貼士

報告還分享了旅遊必備小秘訣，必學以下4招：

1. 6個月前或出發前28日內買機票

目前機票供不應求，機票會隨起飛日子臨近而上漲。機票平均價格於出發前2至5個月最高，反而出發前8至28日內預訂機票，比提早2至5個月預訂平均節省21%。不過平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早5.5至6個月預訂；否則可以玩即興，出發前28日內才買機票。

2. 星期日訂機票較平

旅客在星期日訂購國際航班機票，平均比在星期五訂購節省14%費用；相反星期五是票價最高的日子，所以星期五要忍一忍手了！

3. 星期二出發最抵

星期日買機票抵，但就不宜選為出發日了！因報告指星期日出發的機票平均價格最高，而星期四出發最抵，平均可節省16%。

4. 宜選9am後出發航班

根據《2023年航空旅遊秘訣》還提及了另一個貼士，並引用了OAG環球航班數據平台資料顯示，凌晨3時至早上9時，從香港國際機場起飛的航班比其他日間時段出發的航班，有較大機會被取消。因此選擇出發時間，可以考慮早上9時後才起飛的航班。

9類乘客最易被拒絕登機

有資深空姐在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

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