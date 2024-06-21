塑膠污染︱微塑膠污染反撲人類　科學家首次發現男性陰莖含微塑膠或致陽痿

▲ 微塑膠污染反撲人類！科學家首次發現男性陰莖含微塑膠，或致陽痿。

【微塑膠／塑膠污染／塑化劑／勃起功能障礙／中風／心臟病／醫學研究】日常使用塑膠產品所產生的微塑膠污染，除了破壞自然生態，也已經反撲人類健康！有科學家首次在人類陰莖中發現微塑膠，或會導致男性勃起功能障礙；而血管受到微塑膠污染的人，中風和心臟病的機率也會上升。

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據外媒報道，醫學期刊《IJIR：Your Sexual Medicine Journal》刊登最新研究，指出科學家首次在男性陰莖中發現微塑膠。負責研究的Ranjith Ramasamy表示，研究人員從5名接受勃起功能障礙手術的男性身上抽取組織，並檢測到其中4人陰莖中有0.002毫米至0.5毫米、共7種不同的微塑膠，其中以「聚對苯二甲酸乙二醇酯」（PET） 和「聚丙烯」（PP） 含量最多；正研究這是否與受試者的勃起功能障礙有關。但Ramasamy表示，在陰莖中發現微塑膠，並不是一個令人非常驚訝的事情：

因為這是一個血管豐富的器官，就像心臟一樣。

另外，研究亦在23具年齡介乎16歲至88歲的男性屍體中，發現睪丸中含有微塑膠數量和類型是狗隻的3倍。同時指出，男性在20歲至45歲的生育高峰期，塑膠含量較高；但在55歲後會開始下降。毒理學家Matthew J. Campen指出，微塑膠可能會破壞人體正常功能，包括男性的勃起和製造精子的功能。

增中風、心臟病發風險

研究還顯示，塑膠微粒可損害人體細胞，導致組織發炎，如同空氣污染粒子；其化學成分亦對人體有害。醫生發現，血管受到微塑膠污染的人，罹患中風和心臟病發的風險較大。

紐約大學環境兒科主任Leonardo Trasande衷心建議，人類應在日常生活中減少塑膠容器的使用，例如避免用微波爐加熱塑膠食品或飲料，包括嬰兒配方奶粉和母乳；亦不要把塑膠放入洗碗機清洗，避免熱力使化學物質滲出。反之，盡量使用非塑膠容器，以減少塑膠殘留。

本港市面逾9成品牌樽裝水含微塑膠

本報曾於2020年委託香港都會大學（舊名「香港公開大學」）檢測和認證學系研究團隊，為市面常見10款、涉8個品牌共30瓶樽裝水，測試各樣本中大於100微米（μm）的微塑膠含量。結果發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水均含大於100微米（μm）的微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。有中大醫生指出，若長期吸收微塑膠，會增加患上血管硬化、癌症的風險。

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根據本港食物安全中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠，界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以政大如一顆黃豆般的膠粒。 在海洋環境中可發現不同源頭產生的微塑膠，既有微小的顆粒（例如來自磨砂皮膚護理產品），也有從大件塑膠廢料分解出來的碎屑。

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