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文化古蹟大變身！大館藝遊嚐味之旅！

特約

發布時間： 2024/07/03 17:30

最後更新： 2024/07/03 17:45

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中環一向藝術搞作多多，作為文化藝術地標之一的大館，帶來最新文化古蹟常設展覽「域多利監獄：B 倉與 D 倉」。兩個新設計的展館前身為域多利監獄，翻新後展示了監獄的複雜歷史與牆内人物的真實經歷。除了欣賞文化古蹟，不妨來一場大館藝遊嚐味之旅，在充滿歷史文藝氣息的氛圍下細味粵菜、北方中菜或泰菜的滋味，體驗舊巴黎咖啡館、歐洲新藝術（Art Nouveau）時代風格的精美甜點或雞尾酒吧！

域多利監獄：B倉與D倉

為了讓訪客有耳目一新的文化古蹟體驗，大館經常推出不同的文化古蹟展覽。昔日的監倉搖身一變，展出最新展覽「域多利監獄：B倉與D倉」,講述域多利監獄的多重歷史演變，一探當年的種種牢獄經驗及其帶來的創傷與療癒，並重新連結這群被邊緣化的社群，賦予這座古蹟新的價值。

展覽詳情：https://qrs.ly/xbfx79a

昔日的監倉搖身一變，展出最新文化古蹟常設展覽「域多利監獄：B倉與D倉」。

域多利監獄B倉文化古蹟展覽：「鐵窗生活是怎樣的？」多媒體展覽裝置。

域多利監獄D倉文化古蹟展覽：「創傷與療癒」多媒體展覽裝置。

大館藝遊嚐味之旅

有甚麼比得上在歷史氣息濃厚的古蹟內，品嚐如同藝術品一樣精緻的餐飲美食？集文化、藝術、休閒及美食於一身的大館，展覽場內場外同樣能夠滿足你的感官需要！以下精選的4間大館餐館各具特色，與友結伴來一場一日遊的藝術嚐味旅程吧！

●  前中區警署營房頂層Madame Fù - Grand Café Chinois

Madame Fú- Grand Café Chinois是一間匯聚中菜餐廳、酒吧及私人晚宴的特色餐廳，位於前中區警署營房大樓的頂樓，供應精緻粵菜及點心，還有來自北方省份的招牌菜，菜單有精美午餐、下午茶、甜品、晚餐及Brunch，更貼心地提供素菜及來自世界各地的特色雞尾酒。

Madame Fú- Grand Café Chinois供應精緻粵菜及點心，還有來自北方省份的招牌菜。

餐廳裝潢散發着舊香港和舊巴黎咖啡館的歷史氣氛，每間房間亦擺放着不同的藝術品，呈現奢華的現代藝術視聽風格，過去曾獲得亞洲烹飪藝術學會頒發「最佳主廚推薦餐廳」及TimeOut推薦餐廳等，讓你親歷劃時代的一場藝術盛宴。

Madame Fú- Grand Café Chinois的裝潢散發着舊香港和舊巴黎咖啡館的歷史氣氛。

Madame Fù - Grand Café Chinois：https://qrs.ly/uefw3k4

●  槍房大樓的星級酒吧Armoury Terrace

香港作為國際大都會，自不然雲集各國美食。Armoury Terrace位於大館槍房大樓地下，供應咖啡、優質香茶、葡萄美酒、創意雞尾酒和生啤。夏日炎炎坐在開揚的露天空間乘着涼風，品嚐甜茶美酒，再配搭由國際著名大廚David Thompson掌舵的Aaharn團隊精心炮製的現代泰式酒吧小吃，為訪客帶來泰式滋味體驗。

夏日炎炎坐在Armoury Terrace開揚的露天空間乘着涼風，品嚐甜茶美酒。

即日至9月30日，成為大館FAN，並下載App，逢星期一至四中午12時至下午3時於Armoury Terrace惠顧午市套餐即可以歡樂時光價錢購買飲品，在充滿文藝氣息的氛圍下品味如藝術品一樣的東南亞美食。

Armoury Terrace的美酒配搭Aaharn團隊精心炮製的現代泰式酒吧小吃，為訪客帶來泰式滋味體驗。

Armoury Terrace ：https://qrs.ly/txfw48b

●  Stecco Natura甜蜜「意」重奏

喜歡輕食或甜點的你，不容錯過大館內的Stecco Natura！這個源自2012年西西里島的意大利雪糕品牌，憑著嚴緊的品質控制及天然食材的應用，將最傳統地道而優質的西西里雪糕味道帶來香港。為致敬西西里的「沙冰配餐包」早餐文化，Stecco Natura現正推出【甜蜜「意」重奏】系列，結合意大利經典意式雪糕及沙冰和港澳懷舊小食雞蛋仔，讓你的舌尖奏起冰火滋味舞曲！

Stecco Natura現正推出【甜蜜「意」重奏】系列，結合意大利經典意式雪糕及沙冰和港澳懷舊小食雞蛋仔。

Stecco Natura將最傳統地道而優質的西西里雪糕味道帶到大館。

所有Stecco Natura雪糕成份天然，不含麩質，加入「彩色世界」的靈感，呈現最傳統的意大利雪糕口味，適逢在香港的炎炎夏日帶來一口的冰涼快感。即日起成為大館FAN，並下載App至2024年9月30日更享有所有正價產品8折優惠。

成為大館FAN於大館Stecco Natura消費，更享有所有正價產品8折優惠。

Stecco Natura：https://qrs.ly/kkfw485

●  19世紀的歐洲新藝術Dragonfly

珍珠奶茶雞尾酒你喝過沒有？大館內的Dragonfly以創意雞尾酒菜單俘虜着一眾藝術愛好者的心，由國際調酒師團隊設計特色酒菜，比於招牌的Dragon's Pearls便在茉香奶茶中混入了蜜柑、氈酒和干邑白蘭地，更有刈包、漢堡等小食，讓你的大館夜遊更添一份滋味滿足。

Dragonfly以創意雞尾酒菜單俘虜着一眾藝術愛好者的心。

室內裝潢由著名室內設計師Ashley Sutton操刀，帶領訪客人重臨19世紀末至20世紀初的歐洲新藝術（Art Nouveau）時代，將當時藝術家們對創作的激情盡現於設計當中，尤其致敬美國著名裝飾藝術家Louis Tiffany；戶外空間落在大館的石鋪通道兩旁，令訪客人可以一邊品味創意雞尾酒，一邊細聽Live music，沉醉於具格調的歷史遺址當中，回味昔日的文藝黃金時代。

Dragonfly室內設計以19世紀末至20世紀初的歐洲新藝術（Art Nouveau）時代為靈感。

Dragonfly：https://qrs.ly/rufw486

瀏覽大館網頁，了解更多：https://qrs.ly/dofx79f

（特約）

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