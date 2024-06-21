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啃老族丨女子大學哲學系畢業呻難搵工　嫌做餐飲「狗都不如」寧留家啃老

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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台灣女子抱怨哲學系難找工作，嫌棄餐飲工作狗不如、寧躺著賺，其姊怒批：沒救了。(iStock圖片)

一般人通常畢業後就會積極找工作，盡快投入社會，然而還是有少部分人選擇在家啃老。最近一名網民在討論區發文抱怨，其妹妹剛從哲學系畢業，不單不去找工作，還嫌棄做餐飲是「狗都不如」寧可躺著賺，令她相當心寒，怒批妹妹：「沒救了！」

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有女網民在台灣的社群網路Dcard發文，以「不願意努力就去被Ｘ」為題，抱怨妹妹的啃老行為。表示妹妹剛從大學哲學系畢業，本來名正言順繼續升學或盡快投履歷接軌出社會工作。但妹妹卻抱怨科系很難找工作，而自己早已勸說過妹妹，但妹妹仍不聽，一路玩到畢業。網民也認為：「反正她的人生也不關我的事！」

妹嫌棄所有工作

不過最近受到爸媽一直催逼自己叫妹妹趕快找工作，於是循循善誘妹妹，問她要不要從餐飲業開始，因為門檻很低且可累積社會經驗，卻遭到妹妹嫌棄做餐飲很累，「比狗還不如」。接著問去當門市店員，又抱怨工時很長，腳會很酸痛。最後，問她會否想要學一技之長，妹妹又拒絕說沒興趣。事主已經不耐煩，直接罵了妹妹：「你什麼都不要（做），那你乾脆去賣躺著賺啦！」

 姊姊怒批妹妹：沒救了

網民事後覺得自己講的話很過分，想回頭要去道歉，卻看到妹妹發文，網民徹底覺得妹妹沒救了，「我準備拿去給我爸媽看，叫他們以後少煩我，要怪就怪自己不會教小孩。」

網民上傳了妹妹砲轟姐姐的截圖。（Dcard）

網友留言：這個家庭都蠻有問題的

貼文一出引起討論，網友紛紛留言，認為妹妹的態度有問題，而且覺得妹妹可能早已被父母寵壞，勸說妹妹的責任應該是父母。「妹妹的發言看不出來是哲學系畢業的」、「斷個金流就會長大了」、「問題出在公主病」、「妹妹問題比較大吧，根本不需要理會爸媽情緒勒索」。

更多網民留言點擊以下圖片：

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