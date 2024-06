學英文｜「公職王」馬浚偉頻頻發文曬英語　英文名師逐一點評+改寫建議

▲ 「公職王」馬浚偉近期頻頻在社交平台發文曬英語,英文名師Spencer Sir提供了一些改寫建議。

【學英文/馬浚偉】在這個全球化快速發展的時代,懂得中英雙語無疑是一大加分點,無論是在職場還是日常社交中都非常有幫助。最近,Spencer Sir看到香港知名演員馬浚偉社交媒體上越來越多地使用英語,能看出他對於推動中英雙語的重視。

最新影片推介:

這次,我們來聊聊馬浚偉的英語水平。雖然他在使用英語的過程中有一些小錯誤,可能有些表達不夠地道,但他的努力和進步絕對值得我們給予肯定。作為一個公眾人物,持續地提升語言能力不僅能夠提升自己的形象,還能幫助他在不同文化和語言背景的觀眾之間建立更好的溝通橋樑。Spencer Sir分享3個可以寫得更好的地方,希望互相交流一下。

馬浚偉英文|1. The décor and atmosphere at the "China Club" are truly stunning!

帖文中文版:「中國會」的陳設和環境真的很美很美!

名師點評:Atmosphere用stunning來形容比較奇怪 🡪 可以用ambience。

China Club前不用加入article「the」,就像McDonald’s不用「the」,除非其名稱本身有「The」。

建議:The decor and ambience at [The] China Club are truly stunning!

▼ 點擊圖片放大 +2

馬浚偉英文|2. The best opportunities are presented to those who are prepared, cherished and valued.

帖文中文版:最好的機會只給予有準備和懂得珍惜的人。

名師點評:「Those who are cherished and valued」是指「被珍惜的人」,但看中文版,馬先生希望表達的應該是「懂得珍惜的人」。

建議:The best opportunities are given to those who are prepared, and those who cherish the gifts/opportunities.

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

馬浚偉英文|3. Is it because you have the professional ability to be responsible, or because of the system and usual practice?

帖文中文版:到底因為你有這個專業能力而去負責,還是因為制度和習慣而作安排?

名師點評:原句雖然文法上沒有大問題,但表達上略為不太自然。

建議:Is it your responsibility because you have the professional skills, or because of how the system forces you to be?

其實近年香港人的英文水平下跌,因為大家都不敢講英文,其實明星帶頭多用英文絕對是件好事。Spencer Sir希望大家多多善用英文,一齊努力,如果上面的分享可以引起大家更多對學英文的關注就更好。

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】