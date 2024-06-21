學英文｜「公職王」馬浚偉頻頻發文曬英語　英文名師逐一點評+改寫建議

▲ 「公職王」馬浚偉近期頻頻在社交平台發文曬英語，英文名師Spencer Sir提供了一些改寫建議。

【學英文/馬浚偉】在這個全球化快速發展的時代，懂得中英雙語無疑是一大加分點，無論是在職場還是日常社交中都非常有幫助。最近，Spencer Sir看到香港知名演員馬浚偉社交媒體上越來越多地使用英語，能看出他對於推動中英雙語的重視。

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這次，我們來聊聊馬浚偉的英語水平。雖然他在使用英語的過程中有一些小錯誤，可能有些表達不夠地道，但他的努力和進步絕對值得我們給予肯定。作為一個公眾人物，持續地提升語言能力不僅能夠提升自己的形象，還能幫助他在不同文化和語言背景的觀眾之間建立更好的溝通橋樑。Spencer Sir分享3個可以寫得更好的地方，希望互相交流一下。

馬浚偉英文｜1. The décor and atmosphere at the "China Club" are truly stunning!

帖文中文版：「中國會」的陳設和環境真的很美很美！

名師點評：Atmosphere用stunning來形容比較奇怪 🡪 可以用ambience。

China Club前不用加入article「the」，就像McDonald’s不用「the」，除非其名稱本身有「The」。

建議：The decor and ambience at [The] China Club are truly stunning!

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馬浚偉英文｜2. The best opportunities are presented to those who are prepared, cherished and valued.

帖文中文版：最好的機會只給予有準備和懂得珍惜的人。

名師點評：「Those who are cherished and valued」是指「被珍惜的人」，但看中文版，馬先生希望表達的應該是「懂得珍惜的人」。

建議：The best opportunities are given to those who are prepared, and those who cherish the gifts/opportunities.

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馬浚偉英文｜3. Is it because you have the professional ability to be responsible, or because of the system and usual practice?

帖文中文版：到底因為你有這個專業能力而去負責，還是因為制度和習慣而作安排？

名師點評：原句雖然文法上沒有大問題，但表達上略為不太自然。

建議：Is it your responsibility because you have the professional skills, or because of how the system forces you to be?

其實近年香港人的英文水平下跌，因為大家都不敢講英文，其實明星帶頭多用英文絕對是件好事。Spencer Sir希望大家多多善用英文，一齊努力，如果上面的分享可以引起大家更多對學英文的關注就更好。

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