校園直擊｜朱正賢小學開放日辦職場體驗坊　讓幼兒學生選擇職業扮演發掘夢想

▲ 參與建築師職場體驗的幼稚園生，戴上安全帽，砌出不同的建築物。

明年是保良局朱正賢小學(朱小)成立40年，學校趁校園開放日，邀請學生和家長到校參觀，首辦以職業體驗為主題的「正賢夢工場」，提供8個行業包括Chef(廚師)、演員、指揮家、藝術家等職業，讓幼稚園學生自由選擇希望體驗的職業，發掘夢想，萌於微時。校長高凱聯稱，每個職業都緊扣學校課程的特色，例如近年最熱門的AI(人工智能)亦納入學校電腦科，讓學生走在時代最前綫。

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「正賢夢工場」上周六(15)舉行，學校揀選8個與課程有關連的行業，讓幼稚園生參加體驗，分別是科學家、工程師、建築師、指揮家、運動家、廚師、演員和藝術家，以展現朱小不同科組的特色及長處。朱正賢小學校長高凱聯稱，希望幼稚園學生感受不一樣的小學校園開放日，「傳統的校園開放日是讓幼稚園學生體驗課堂情況，但朱小今次則讓學生自由參加不同的職業體驗，藉活動讓他們有做夢的機會，同時在不同職業扮演過程中，體驗朱小不同科目的特色課程及自小培養對生涯規劃的概念。」

高凱聯校長稱，每個職業都配對學校不同的科組，所有體驗活動都學朱小學生在學校的日常學習，例如工程師，配對的科目是電腦科，老師會帶領學生製作Lego小火車及相關情景，透過製作模型場景及編程 ，讓學生發揮創意。高校長補充，電腦課程加入STEAM元素，包括媒體設計、各種編程等，當中涉及產品設計及情景應用，提升學生的解難能力，而近年大熱的AI亦加入課程中，包括AI圖像生成、AI輔助繪圖及Al編程。

「正賢夢工場」分上午和下午兩場，每名學生均可體驗3個行業。參與夢工場的幼稚園學生表現興奮，在「廚師」的體驗中，英文科老師以英語一步一步教學生製作水果乳酪，在朱小學生協助下，幼稚園生都順利完成製成品。就讀K2的細川向希和蔡晉浩都對可以參加活動很高興，分別參加廚師、工程師和科學家三個職業體驗的細川向希母親表示，揀選的項目都是女兒有興趣或是希望嘗試的職業，所以非常投入；至於揀選廚師、演員和科學家作為職業體驗的蔡晉浩母親表示，過往亦曾帶兒子參加過類似活動，感覺今次由學校的安排很好和吸引，活動時兒子非常投入。

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高校長又表示，籌備過程中，在連繫畢業學生時，看到畢業生在不同行業都有發展和成就，真切感受到朱小在培育學生時灌下的種子，經過學生的成長和努力，萌芽和茁壯成長，「學校的樂團指揮在疫情期間離開香港，學校須刊登招聘廣告，有學生自動請纓回校幫手，原來他在朱小讀書時參加樂團，發掘到自己的興趣和夢想，演藝學院畢業後再到海外深造指揮課程，輾轉回港擔任樂團指揮。」高校長坦言非常感恩現時兩位學校樂團指揮都是朱小畢業生，亦展現朱小努力培育學生的成果。

其中一位學校樂團指揮薛毅章是2003年的畢業生，他表示小一已獲挑選成為樂器班的成員，之後更加入學校樂團，培養出對音樂的熱愛，成就自己的夢想，他勉勵在校的學生發掘自己的興趣，努力追尋自己的夢想。另一位學校樂團指揮是盧國軒，與薛毅章是同學，同樣在校期間加入樂團並培養出對音樂的濃厚興趣，最終以音樂作為職業。

今次「正賢夢工場」除幼稚園生可參與「職場體驗」外，朱正賢小學各級學生亦有參與，包括開幕禮和閉幕禮的話劇和表演。高凱聯校長稱，每一個行業體驗，均有朱小學生協助老師，擔任指導員，帶領幼稚園生完成體驗活動。「開幕禮和閉幕禮以話劇串連整個活動，由劇本的創作到表演，都由老師和學生一起進行，以希望帶出敢想、敢做、敢創，呼應我們的主題『夢工場』。」

今年是朱正賢小學開校40周年，高凱聯校長表示學校會有連串活動，展現學校過去的工作成果和未來發展，「正賢夢工場」正是朱小40周年的頭炮活動，其他活動包括為學校建立形象店，將以往獎勵學生的紀念品，由老師設計，改由學生創作；在今年底主辦中、小、幼的STEM比賽，為參加比賽的學生提供STEM課程學習和指導，發揮學生的創作才華，亦標誌學校對培育學生和傳承的決心。

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