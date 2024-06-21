  • 33°C
香港時間 : 2024621日 (五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜朱正賢小學開放日辦職場體驗坊　讓幼兒學生選擇職業扮演發掘夢想

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

參與建築師職場體驗的幼稚園生，戴上安全帽，砌出不同的建築物。

明年是保良局朱正賢小學(朱小)成立40年，學校趁校園開放日，邀請學生和家長到校參觀，首辦以職業體驗為主題的「正賢夢工場」，提供8個行業包括Chef(廚師)、演員、指揮家、藝術家等職業，讓幼稚園學生自由選擇希望體驗的職業，發掘夢想，萌於微時。校長高凱聯稱，每個職業都緊扣學校課程的特色，例如近年最熱門的AI(人工智能)亦納入學校電腦科，讓學生走在時代最前綫。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

「正賢夢工場」上周六(15)舉行，學校揀選8個與課程有關連的行業，讓幼稚園生參加體驗，分別是科學家、工程師、建築師、指揮家、運動家、廚師、演員和藝術家，以展現朱小不同科組的特色及長處。朱正賢小學校長高凱聯稱，希望幼稚園學生感受不一樣的小學校園開放日，「傳統的校園開放日是讓幼稚園學生體驗課堂情況，但朱小今次則讓學生自由參加不同的職業體驗，藉活動讓他們有做夢的機會，同時在不同職業扮演過程中，體驗朱小不同科目的特色課程及自小培養對生涯規劃的概念。」

高凱聯校長稱，每個職業都配對學校不同的科組，所有體驗活動都學朱小學生在學校的日常學習，例如工程師，配對的科目是電腦科，老師會帶領學生製作Lego小火車及相關情景，透過製作模型場景及編程 ，讓學生發揮創意。高校長補充，電腦課程加入STEAM元素，包括媒體設計、各種編程等，當中涉及產品設計及情景應用，提升學生的解難能力，而近年大熱的AI亦加入課程中，包括AI圖像生成、AI輔助繪圖及Al編程。

「正賢夢工場」分上午和下午兩場，每名學生均可體驗3個行業。參與夢工場的幼稚園學生表現興奮，在「廚師」的體驗中，英文科老師以英語一步一步教學生製作水果乳酪，在朱小學生協助下，幼稚園生都順利完成製成品。就讀K2的細川向希和蔡晉浩都對可以參加活動很高興，分別參加廚師、工程師和科學家三個職業體驗的細川向希母親表示，揀選的項目都是女兒有興趣或是希望嘗試的職業，所以非常投入；至於揀選廚師、演員和科學家作為職業體驗的蔡晉浩母親表示，過往亦曾帶兒子參加過類似活動，感覺今次由學校的安排很好和吸引，活動時兒子非常投入。

點擊圖片放大
+4
+3

高校長又表示，籌備過程中，在連繫畢業學生時，看到畢業生在不同行業都有發展和成就，真切感受到朱小在培育學生時灌下的種子，經過學生的成長和努力，萌芽和茁壯成長，「學校的樂團指揮在疫情期間離開香港，學校須刊登招聘廣告，有學生自動請纓回校幫手，原來他在朱小讀書時參加樂團，發掘到自己的興趣和夢想，演藝學院畢業後再到海外深造指揮課程，輾轉回港擔任樂團指揮。」高校長坦言非常感恩現時兩位學校樂團指揮都是朱小畢業生，亦展現朱小努力培育學生的成果。

其中一位學校樂團指揮薛毅章是2003年的畢業生，他表示小一已獲挑選成為樂器班的成員，之後更加入學校樂團，培養出對音樂的熱愛，成就自己的夢想，他勉勵在校的學生發掘自己的興趣，努力追尋自己的夢想。另一位學校樂團指揮是盧國軒，與薛毅章是同學，同樣在校期間加入樂團並培養出對音樂的濃厚興趣，最終以音樂作為職業。

今次「正賢夢工場」除幼稚園生可參與「職場體驗」外，朱正賢小學各級學生亦有參與，包括開幕禮和閉幕禮的話劇和表演。高凱聯校長稱，每一個行業體驗，均有朱小學生協助老師，擔任指導員，帶領幼稚園生完成體驗活動。「開幕禮和閉幕禮以話劇串連整個活動，由劇本的創作到表演，都由老師和學生一起進行，以希望帶出敢想、敢做、敢創，呼應我們的主題『夢工場』。」

今年是朱正賢小學開校40周年，高凱聯校長表示學校會有連串活動，展現學校過去的工作成果和未來發展，「正賢夢工場」正是朱小40周年的頭炮活動，其他活動包括為學校建立形象店，將以往獎勵學生的紀念品，由老師設計，改由學生創作；在今年底主辦中、小、幼的STEM比賽，為參加比賽的學生提供STEM課程學習和指導，發揮學生的創作才華，亦標誌學校對培育學生和傳承的決心。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

資優培養｜成績好IQ高不等於資優生　哈佛教授拆解：8種多元智能表現【附20條資優測試】
16:00 2024/06/20
資優培養｜成績好IQ高不等於資優生　哈佛教授拆解：8種多元智能表現【附20條資優測試】
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
22:27 2024/06/18
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
19:17 2024/06/19
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」

你可能感興趣

資優培養｜成績好IQ高不等於資優生　哈佛教授拆解：8種多元智能表現【附20條資優測試】
16:00 2024/06/20
資優培養｜成績好IQ高不等於資優生　哈佛教授拆解：8種多元智能表現【附20條資優測試】
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
22:27 2024/06/18
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
19:17 2024/06/19
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
中小學教育 正能量 STEAM 保良局 STEM 保良局朱正賢小學 幼稚園 學校 興趣 香港

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮