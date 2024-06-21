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靚太安樂窩｜陳樂榣轉型從商成女強人　遇到老公葉泓聲終變回小女人

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 20 分鐘前

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Ally坦言不是當藝人的材料！

女子組合Freeze於2010年解散，成員之一的陳樂榣（Ally）亦沒有再活躍於幕前，反而投身從商之路，繼開設畫室授徒外，還經營珠寶首飾生意，至去年再與現任丈夫、前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）共同經營咖啡店。

Ally於今集《靚太安樂窩》，就透露轉型做老闆後，沒有眷戀在娛樂圈的日子，反而了解到自己並不享受表演，又謂工作這麼多年習慣了強勢，直至遇到Gordon才學懂做回小女人！

兩夫婦一起經營咖啡店！（曾嘉文攝）

咖啡店經營一年多已回本

問到夫婦二人為何選擇經營咖啡店？Ally娓娓道來：「我住在大坑，和Gordon經常在附近，銅鑼灣、天后、大坑吃飯和喝咖啡，然後我就想開間咖啡店也不錯，本身我一直做珠寶，疫情時覺得始終不是必需品，但咖啡我就日日喝。」Gordon也表示贊同，於是兩人開始計劃，原本只是想開設只做外賣的小店，後來又覺得這樣不太能賺錢，經過多番商議後，才有了最終決定，Ally笑說：「慢慢就愈弄愈大，我們當時很認真，寫好建議書和計劃書。」

Gordon又憶述經營初期的困難之處：「原本不是只有我們兩個做拍檔，有多些朋友去做這件事，到最後大家無故各散東西，有自己東西就做自己東西，只剩我們兩個。」Ally謂：「投資者又回去自己的國家，我們都很堅持要做，反而最終我們覺得這樣更好，不要太多合夥人了，始終第一間，第一間我們就想自己去營運，所有概念都跟自己的想法。」雖然最終只剩下兩夫婦「頂住」，但咖啡店經營了一年多已回本。

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Ally坦承沒有表演欲  不眷戀當藝人日子

縱使眼前的生意經營得不錯，但始終感受過娛樂圈的五光十色，不曾緬懷當藝人的日子嗎？Ally坦言間中也會回味一下，但完全沒有了表演欲，她笑說：「未至於覺得...嘩，我都想上台唱歌，我不會是這樣，所以認識Gordon後，我就更加了解清楚我自己真的不適合這一行，和很尊敬演藝界的朋友，我做人比較有計劃一點，我不喜歡等，或者有時要花這麼多功夫、時間，始終我覺得自己專長不是在娛樂圈。」Gordon也踢爆太太並不享受表演：「有時我叫她表演給我看，她都不表演，哈哈，只有我表演給她看。」Ally即笑指自己比較喜歡當觀眾多一點。

二人一起做生意，又共同生活，基本上日對夜對，豈不是增加磨擦機會？原來兩人最常爭吵的原因是為了Ally跟前夫所生的大女兒，Gordon說：「這叫做青春期，開始會反叛，有時她（Ally）罵女兒的時候，我想幫口罵，她會罵回我，哈哈，因為這樣而爭吵。」Ally亦忍不住笑說：「只有那一刻，他想幫我，但我當時生氣中，我就說你不要吵！」Gordon即委屈說：「罵回我？有沒有搞錯？哈哈，就是這樣。只有這些，但很小事，其他事都會爭吵，但很小事來的，多數都是我哄她，哈哈。」

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Ally遇到Gordon變回小女人

見夫婦倆你一言我一語大耍花槍，相當甜蜜，Ally也頓時變回小女孩，她就覺得遇到Gordon後，自己最大改變是懂得做回一個小女人：「因為始終工作這麼多年，什麼都是自己拿主意，有時累的時候，都想有人哄我這樣，這樣東西他教得我很好，例如他會說這些東西讓我來做，不要什麼都爭來做。」Gordon接著說：「她初頭是不會分享的，不開心就會自己承受一切，開心不開心完全不會分享，只會默不作聲。」Ally就解釋：「從小就是這樣，很怕說出來給爸爸媽媽責備，我是這種小朋友。」

繼而大讚Gordon懂看眉頭眼額：「很細微他已經感覺得到，會問什麼事，發生什麼事，快點說，普通男生可能會問什麼事，女生不說，大家就一直靜默很久，但他不會，他會一直追問。他是不能有隔夜的爭執，不只是隔夜，他隔一小時也不能，要即刻追問什麼事這樣。」

Gordon也坦承以前是一個很愛玩的男生，很少回家，但認識Ally後，自己也有了很大的改變：「認識她，突然間思維是會說，不如試試怎樣做生意，我以前都有做生意，但以前做的生意只是投資，沒有怎樣落日手落腳、分析和實行，靠別人不是靠自己，是別人幫手，直到認識了她，我們去傾開咖啡店這件事，真的要靠自己做的時候，我都想不到自己可以沖咖啡給客人喝，煮好一頓菜式給客人吃，我都猜不到，這個轉變很大。」他們又認為遇到了對的人，彼此自然會有正面的改變。

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