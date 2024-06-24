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性病危機｜女生遇渣男染性病下體反覆生疣　難斷尾感崩潰：以後不敢再愛人

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/06/24 18:45

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【安全性行為/出軌/性病/椰菜花】做任何事情前要三思啊！一名台灣女生遇上渣男，兩人由朋友發展成炮友關係，更因而染上性病。女事主對此感到後悔，惟病情反覆難斷尾，讓她非常困擾。

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「約炮」約出禍 染椰菜花

該名台灣女生在社交平台Dcard發文，指自己感染「椰菜花」後一直復發，無法斷尾。女事主表示，兩個月前認識了一個男生，她坦言被他的「幽默風趣」吸引，一開始只打算發展朋友關係。後來約會幾次後，女事主對這個男生有了好感，開始發展成為情侶，發生關係。

某次他喝醉時，不小心說溜嘴他其實性經驗豐富，我才知道他嘴裡沒一句真話。

女事主無意中得知，原來這個男生是一名渣男，過了幾天就斷絕聯絡。本以為兩人事情會告一段落，沒想到1個月後，女事主身體開始出現性病症狀，指「陰部長出突起異物」，求醫發現是「椰菜花」。女事主晴天霹靂，多次治療亦無法斷尾，形容「每天都活在恐懼當中」。求醫和治療的費用龐大，醫生指她需要至少3個月跟進治療。她直言「快負擔不起」，繼而萌生輕生念頭。

我沒有資格再愛人了，也不敢在愛人了。

擔心健康 致失眠焦慮欲尋死

帖文下有不少網民指女事主遇人不淑，「這就是約炮的風險」。不少網民感覺到女事主在這件事情上感到後悔和內疚，安撫她只要提高免疫力就能夠防止復發。女事主後來更新近況，指最近心情非常焦慮，亦因而出現失眠問題。至於與現任男友性生活，她表示有使用安全套和吃益生菌，亦四處尋找根治病灶的方法。

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據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

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