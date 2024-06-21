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星二代丨沈月學歷高兼360度零死角　做主持晒強勁語言能力【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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「最美星二代」沈月才貌兼備！

現年21歲的沈月深得媽媽邱淑貞真傳，被譽為「最美星二代」，沈月內外兼備，顏值高、學歷高，最近還在任主持期間大騷超強語言能力，兼且表現得體，似乎是「注定入呢行」！

【最美星二代】沈月升呢做才女　推出個人首個繪本：分享愛與快樂【多圖】

沈月做主持晒語言能力

沈月早前為爸爸沈嘉偉旗下品牌於上海行騷，原來更擔起主持一職，與馬來西亞雪蘭莪州公主Tengku Zatashah、台灣歌手婁峻碩、內地演員許魏洲與孫晨竣玩快問快答，表現淡定兼口才不錯！

她在片中騷流利英語、普通話，而她也懂得說韓文、日文、法文，十分厲害！而她也是高學歷分子，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學。

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沈月由細靚到大

完美倒模媽媽邱淑貞靚樣的沈月，長大後沒Babyfat，輪廓亦比前標緻，難怪網民指她靚過媽咪。

另外，新年於IG晒出度假照的沈月，豐滿上圍呼之欲出，似乎盡得媽咪的靚基因。

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其實沈月可說由細靚到大，她曾於IG貼出一張年幼時的照片，只見她眼大大兼鼻尖尖，6歲時已擁有美人胚子。

於2019年，只得17歲的沈月現身倫敦秋冬季時裝周，更為爸爸沈嘉偉時裝王國旗下品牌行騷。不時傳出沈月加入娛圈的消息，惟媽媽邱淑貞代為否認。

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