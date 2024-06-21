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星二代丨歐瑞偉細女IG騷火辣泳照　朱千雪郭柏妍混合體具星味【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

歐瑞偉細女激似朱千雪。

早年憑《愛‧回家之開心速遞》KC一角深入民心的歐瑞偉，私下為一名寵妻愛家好男人，為了供一對仔女往外國升學，歐瑞偉不怕辛苦做替身賺錢！

歐瑞偉大仔Nicholas和細女Nicole分別已經28歲和25歲，兩年前細女Nicole於新加坡大學畢業，享兒女福的歐瑞偉早前分享一張名牌禮物的照片，他更冧爆留言：「今年父親節禮物終於到手！」

從照片背景所見，歐瑞偉身處日本旅行，翻看細女Nicole的社交網，她同樣剛由日本返港，相信是Nicole送給歐瑞偉的父親節禮物。

登六男星｜歐瑞偉比真實年齡年輕廿載 保養得宜全靠養生秘訣

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保養得宜｜62歲歐瑞偉後生拍戲勁博命　惹一身勞損靠3招關鍵逆齡

三點式谷胸晒身材

歐瑞偉細女Nicole女兒盡得父母優良基因，輪廓標致又有氣質，被網民大讚是朱千雪和郭柏妍混合體。

Nicole早前往日本、泰國和歐洲等地旅行，其後於IG狂曬外遊靚相，當中不乏三點式泳照，染了一頭金髮的Nicole大擺wild甫士，見Nicole上圍都頗豐滿，有樣又有身材，真的可以直接出道！

對於細女樣貌標緻有星味，歐瑞偉為免令女兒有壓力，曾對媒體說：「千祈唔好讚，佢一啲都唔靚。」他更稱女兒為人低調，暫時不會考慮入行。

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