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麻風病丨菲傭來港確診麻風一家三口恐中招　醫生：麻風可潛伏5年或更長【拆解3大麻風症狀】

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【麻風病／傳染病／麻風病傳播／麻風病症狀／外傭】聘請外傭注意！近日有港媽於網上分享了其聘請菲律賓外傭的駭人經歷，指今年1月透過中介聘得外傭，外傭4月尾來港時已出現皮膚不適症狀，由於遲遲未見好轉，於是帶女傭到將軍澳醫院，求醫竟揭發對方原來染上麻風病，令一家三口十分恐慌。感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，麻風可透過接觸或飛沬傳染，惟潛伏期可以很長，家居一旦有感染者，需盡快進行環境消毒，並諮詢醫生意見。

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20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，麻風病屬於分枝桿菌引起的慢性傳染病，通常因皮膚表徵變化從而揭發患病，症狀也可因人而異。麻風病皮膚症狀可包括：紅色或淺色皮疹、皮疹位置的觸感會遲鈍，即使觸碰亦可能無知覺；晚期症狀可以影響附近的神經線，若不加以治療，可致永久殘疾。

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連醫生指麻風病潛伏期可以很長，如2至5年甚至更長，家中一旦有成員發病，她建議要留意身體皮膚有否出現以上異況，一旦有相關表徵，便需立即求醫。

除此之外，家中環境亦需進行徹底消毒；家庭成員即使未有任何相關感染症狀出現，如非常憂慮，其實亦可以諮詢醫生意見，看看是否需要或適合服用藥物以減低感染風險。

同場加映: 傳染病｜「人類偏肺病毒」又流行 醫生警示出現2症狀要小心

連醫生又表示，市民無需對於麻風病感到過分恐慌，指只要儘早求醫，麻風病絕非絕症，現有有效的藥物可作綜合治療，只是治療期較長以及服食藥物的數量較多；另外香港土生土長的市民一般已接受相關疫苗，有一定的保護力，故毋須太擔心。

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