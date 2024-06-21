MIRROR成員丨呂爵安新歌 變身惡魔　Edan唱出社會病態問題

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV。

MIRROR成員呂爵安（Edan）推出新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》，打破常規以極度邪惡造型拍攝MV，而歌曲亦一改以往作風，唱出以偏概全的社會病態，惹人反思。



一看歌名，大家必定會想起貝多芬《月光奏鳴曲》，但為何歌名會略有不同呢？Edan道出歌曲創作靈感道：「呢首歌已經做咗成年，當時係想做一首Classical加跳唱嘅作品，跟住就揀咗貝多芬《月光奏鳴曲》，然後我哋再諗用月亮去延伸，諗下講咩好：月亮本身唔識發光，只係因為太陽嘅照射，人類喺地球上望上去，先見到月圓月彎唔同形狀，但佢本身係暗黑球體。我哋跟住諗到，想藉此比喻喺資訊咁發達、速食嘅社會，我哋睇每一件事就好似太陽照落去，佢係咩形狀就係咩形狀，唔會細心用時間去研究。」

12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技 姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】

▲ Edan新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV。

與《月光奏鳴曲》有密切關係

經過填詞人T-Rexx的巧思，歌名中的「鳴」變了「明」，有道出真相的含意，而英文名亦將歌曲原本C Sharp minor的調子，變成了E minor，Edan續道：「E就代表Edan，而Major、Minor平時喺音樂上有大調、小調意思外，其實亦有主流、非主流嘅意思，而今次歌曲係屬於Edan一啲Minor嘅想法，所以就用上E minor。」



由於與貝多芬《月光奏鳴曲》有著密切的關係，《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》中亦用上大家耳熟能詳的熟悉旋律，Edan表示：「今次喺Intro同Ending都係用咗貝多芬《月光奏鳴曲》，以前學琴都有彈過，而且咁啱都係同一個Key，練起上嚟都好快，冇話好難，但中間嘅鋼琴Solo的確有啲考起我，因為太密太快，但都幾得意同具挑戰性，希望有一日可以喺舞台上可以表演到呢一Part俾大家睇啦！」

▲ Edan新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV。

以惡魔形態出現



為突出歌曲的主題，《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV上的造型亦很特別，Edan除帥氣彈著鋼琴現身外，亦化身惡魔！

Edan親自介紹道：「造型上好特別，係以惡魔形態出現，而且係唔同階段嘅進化，化妝同造型都好大突破，係以往冇試過。其實最初一聽到呢首歌就已經好想有呢個模式、變身嘅狀態——上咗月亮，落返嚟就變咗另一個形態，呢個concept喺好耐之前已經喺我腦海裡面有畫面，所以好多謝導演可以幫我實行到呢樣嘢。」

▲ Edan新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV。

這十分突破的造型，亦令Edan回想起過去參加《全民造星2》時的Joker造型，道：「呢個造型令我諗返起《造星2》玩Joker嘅一啲瘋癲同黑暗形態，又或者係哈利波特嘅表演，但Solo作品一直未有呢個機會，今次係幾好嘅Timing去嘗試。」



惡魔的造型以漸進式呈現，有少少煙燻眼狀、塗黑手指甲再配以道具指甲，到臉上的紋愈來愈多，雙手以彩繪形式塗至漆黑，再配以黑色翅膀，是Edan前所未有的邪惡！Edan感激地表示：「以前都未試過呢啲造型，製作過程需時都比較長，真係辛苦化妝師幫我搞，唔簡單！出嚟效果好滿意。」Edan更謂，他飾演的惡魔，其實揭露了世界人類的醜惡。

▲ Edan新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》MV。

一Shot落拍跳舞



講明這次是跳唱作品，MV中當然不乏跳唱畫面，Edan對此都感到很難忘，說：「裡面好多長鏡頭跳舞場口，好似喺枱上面，或者喺皇座上面，都係一Shot落跳舞。」

他續指：「另外有對翼喺好混亂嘅狀態等等，以往都係比較少嘗試，所以今次體驗真係好在喺呢幾年對表演同跳舞，都有少少嘅進步，今次先Handle到呢啲嘢，如果唔係以前嘅自己應該做唔到而家MV想表達嘅嘢，當然可以做得好好多，但呢個Timing都係幾有趣，希望大家都鍾意。」

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5