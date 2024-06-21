日本旅遊｜箱根繡球花展打卡必遊　配合鐵道遊夜間賞花超夢幻

▲ 繡球花道十分壯觀。（相片來源：官網）

在日本春天賞櫻秋天看紅葉，是不少香港人嚮往的活動，其實日本夏天的繡球花都開得絢爛多姿，艷麗的繡球花最宜打卡，配合鐵道遊，是難得的旅行體驗。

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箱根登山鐵道由即日起至6月30日期間，舉行夜間繡球花乘車觀賞活動，並在這時間內進行特別點燈，乘客可以乘坐夜之繡球花號的箱根登山電車，沿途欣賞盛開的繡球花，與白天觀賞，別有一番奇幻滋味。

乘夜車賞花

箱根登山鐵道電車行經路綫箱根湯本站至強羅站，沿途斜度相差400公尺以上，正因如此，繡球花的最佳觀賞時期也有不同，相對於東京巿內等地鑑賞花期也拉長些，由六月至七月都有機會看到沿路盛開的繡球花。

繡球花展最特別之處，是乘坐夜之繡球花號，整段行駛時間約40分鐘，途中不可上落車，但會在往強羅方向的「宮之下站」和往箱根湯本方向的「塔之澤站」停站，讓旅客有時間拍照。

箱根繡球花展

日期：即日至6月30日9am-4:45pm

地點：箱根強羅公園

入場費：大人650日圓 / 約32港元，小學生以下免費。

夜之繡球花號的箱根登山電車

夜間點燈活動時間：即日至6月30日6pm-10pm

車費：成人550日圓/約27港元、兒童250日圓/約12.2港元

官網

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