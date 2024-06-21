  • 33°C
香港時間 : 2024621日 (五) 15:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家族榮耀之繼承者丨黃浩然深情暖男角色彈出　網民：從演以來最好角色

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《家族榮耀之繼承者》

TVB電視劇《家族榮耀之繼承者》在今晚（6月21日）播出大結局，在昨晚（6月20日）播出的第29集，焦點在Brian（羅子溢飾）因作賊心虛中了Charlotte（佘詩曼飾）、高浚（林峯飾）及劉Sir（劉浩龍飾）的設局，因涉嫌殺害丘守義（羅嘉良飾）被正式拘捕。

不過，他卻因中途遇上交通意外乘機逃脫。之後Brian欲帶Linda（王敏奕飾）及家碧（張鳳妮飾）潛逃，Charlotte等人前往阻止，經過一輪混戰，Brian脅持Charlotte作人質並衝出馬路，期間有汽車高速駛至，Rio（黃浩然飾）即「以身擋車」英雄救美，與Brian一起重傷昏迷送院，幸好最終甦醒。

家族榮耀之繼承者丨 張鳳妮表情超好戲　3分鐘警局自首戲騷演技

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨黃浩然暖男度爆燈

《家族榮耀之繼承者》開播至今，佘詩曼角色情歸何處一直是網民焦點，雖然阿佘與林峯第6度組CP引爆不少網民期待值及集體回憶，但由於高浚人設太令人失望、曾背叛Charlotte出軌。

再加上高浚對手黃浩然的角色是「完美高富帥」，不但溫文爾雅、對Charlotte柔情似水，就連在事業上亦是全力支持Charlotte衝刺，更險些與媽咪（程可為飾）爆發矛盾。

家族榮耀之繼承者丨網民棄「峯」投「然」

昨晚《家族榮耀之繼承者》劇情，Rio醫院醒來一幕更是令其人氣再度飆升。他醒來第一件事即對Charlotte說：「醒番見唔到Charlotte你，不知幾擔心。依家睇清楚，放心晒」，結果惹來Charlotte心痛責備，Rio即深情回應：「嗰陣我淨係諗住，絕對唔可以畀你有事。」

Rio這種凡事都將Charlotte放在第一位的設定，令網民一面倒棄「峯」投「然」，並笑言Rio是黃浩然從演以來最好的一個角色，網民留言：「很有魅力，很有分寸，超好的男人」、「Rio比高浚好800倍」、「素養人品高下立見」、「感覺不能當飯吃」、「Rio皓兒最配」、「有利益存在但一點都不缺真心」、「很紳士處處為女主著想」、「這麼好的Rio找不到理由不選」。

家族榮耀之繼承者丨「暖男天花板」守仁

除Charlotte情歸何處是今晚焦點，大少奶Niki（陳靜飾）與守仁（許紹雄飾）的結局亦引發網民關注。

與Rio同時擠身「暖男天花板」行列的守仁，昨晚一集品嚐「燒焦龍蝦」、「乾柴牛扒」及「半熟意粉」場口又暖心又夠Fun。

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

由於Niki親手炮製的菜式實在太難頂，許紹雄進食時展現的「難堪＋驚訝」連環圖喜感爆燈；正當守仁想說出「難食」真心話時，卻因瞥見Niki滿手都是「下廚惹的傷」，即時一秒變臉大讚好味，更笑言要「獨食」，氹得Niki眼泛淚光。

可惜因為Niki始終走不出過去的陰影，丈夫的暖心及體貼對她來說只是刺痛，最終Niki留下滿是不捨之言的信離家出走，守仁則急著四出尋找愛妻。二人最終能否有情人終成眷屬？

《家族榮耀之繼承者》

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
18:56 2024/05/22
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
18:56 2024/05/22
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
家族榮耀之繼承者 黃浩然 電視劇 TVB

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮