家族榮耀之繼承者丨黃浩然深情暖男角色彈出　網民：從演以來最好角色

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB電視劇《家族榮耀之繼承者》在今晚（6月21日）播出大結局，在昨晚（6月20日）播出的第29集，焦點在Brian（羅子溢飾）因作賊心虛中了Charlotte（佘詩曼飾）、高浚（林峯飾）及劉Sir（劉浩龍飾）的設局，因涉嫌殺害丘守義（羅嘉良飾）被正式拘捕。

不過，他卻因中途遇上交通意外乘機逃脫。之後Brian欲帶Linda（王敏奕飾）及家碧（張鳳妮飾）潛逃，Charlotte等人前往阻止，經過一輪混戰，Brian脅持Charlotte作人質並衝出馬路，期間有汽車高速駛至，Rio（黃浩然飾）即「以身擋車」英雄救美，與Brian一起重傷昏迷送院，幸好最終甦醒。

家族榮耀之繼承者丨 張鳳妮表情超好戲 3分鐘警局自首戲騷演技

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨黃浩然暖男度爆燈

《家族榮耀之繼承者》開播至今，佘詩曼角色情歸何處一直是網民焦點，雖然阿佘與林峯第6度組CP引爆不少網民期待值及集體回憶，但由於高浚人設太令人失望、曾背叛Charlotte出軌。

再加上高浚對手黃浩然的角色是「完美高富帥」，不但溫文爾雅、對Charlotte柔情似水，就連在事業上亦是全力支持Charlotte衝刺，更險些與媽咪（程可為飾）爆發矛盾。

家族榮耀之繼承者丨網民棄「峯」投「然」

昨晚《家族榮耀之繼承者》劇情，Rio醫院醒來一幕更是令其人氣再度飆升。他醒來第一件事即對Charlotte說：「醒番見唔到Charlotte你，不知幾擔心。依家睇清楚，放心晒」，結果惹來Charlotte心痛責備，Rio即深情回應：「嗰陣我淨係諗住，絕對唔可以畀你有事。」

Rio這種凡事都將Charlotte放在第一位的設定，令網民一面倒棄「峯」投「然」，並笑言Rio是黃浩然從演以來最好的一個角色，網民留言：「很有魅力，很有分寸，超好的男人」、「Rio比高浚好800倍」、「素養人品高下立見」、「感覺不能當飯吃」、「Rio皓兒最配」、「有利益存在但一點都不缺真心」、「很紳士處處為女主著想」、「這麼好的Rio找不到理由不選」。

家族榮耀之繼承者丨「暖男天花板」守仁

除Charlotte情歸何處是今晚焦點，大少奶Niki（陳靜飾）與守仁（許紹雄飾）的結局亦引發網民關注。

與Rio同時擠身「暖男天花板」行列的守仁，昨晚一集品嚐「燒焦龍蝦」、「乾柴牛扒」及「半熟意粉」場口又暖心又夠Fun。

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由於Niki親手炮製的菜式實在太難頂，許紹雄進食時展現的「難堪＋驚訝」連環圖喜感爆燈；正當守仁想說出「難食」真心話時，卻因瞥見Niki滿手都是「下廚惹的傷」，即時一秒變臉大讚好味，更笑言要「獨食」，氹得Niki眼泛淚光。

可惜因為Niki始終走不出過去的陰影，丈夫的暖心及體貼對她來說只是刺痛，最終Niki留下滿是不捨之言的信離家出走，守仁則急著四出尋找愛妻。二人最終能否有情人終成眷屬？

▲ 《家族榮耀之繼承者》

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