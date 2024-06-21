著數優惠丨IDEAS 4大史迪仔主題限定店　入手超可愛變色杯+最新Figure

626是史迪仔的專屬數字，故每年的6月26日都是「國際史迪仔」日。炎炎夏日，最適合與最愛夏威夷的史迪仔共度這個慶典！為隆重其事，迪士尼產品授權專賣店 IDEAS化身成史迪仔主題店，推出一系列限定精品，為史迪仔開一場盛大的夏日派對！

IDEAS圍方新店、APM旗艦店、沙田新城市廣場及門市廣場店通通換上夏威夷繽紛裝飾，放滿超過50款史迪仔精選商店，不論是掛飾、擺設、實用家品都有。而今次更有IDEAS獨家首賣質的全新產品，超可愛！

IDEAS獨家首賣的Everwin全新的史迪仔彩繪圖案，共有溫感變色杯和運動毛巾兩款新品。Pastel粉藍色充滿少女心，而且彩繪印花馬賽克格仔磚背景設計十分特別，帶點復古格調。溫度高低、飲品冷熱均會改變變色杯的顏色，漂亮又實用。

現在大家喜歡Y2K風，手機掛鏈絕不可少。現場更可率先預訂iSmart史迪仔手機掛鏈，限量500條，掛繩加上史迪仔掛飾，玫瑰金色的簡約設計易於配搭。

若喜歡盲盒或Figure，現場包有一款啱你心水。除了之前熱賣的URDU福部屋迪士尼系列「招財貓及達摩史迪仔」盲盒、HOTTOYS《迪士尼100周年》史迪仔魔法衣櫥Cosbi迷你人偶盲盒。

此外，還有超型格黑金版HOTTOYS《Lilo & Stitch》史迪仔，加大碼史迪仔高度超過37cm，細節多多，還原度高。

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打卡掃貨以外，現場更可享受多重禮遇。凡購買任何商品，即可以319元加購限量《扮嘢小魔星》史迪仔 Loungefly 銀包。

單筆消費滿600元（包含任何一件史迪仔產品）更可獲贈FUNKO Mystery Mini: Disney Stitch in Costume盲盒一個。

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