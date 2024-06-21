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咖啡迷思｜幾乎所有人都飲錯 名醫揭只喝這1類咖啡：飲錯傷腎又致癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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名醫揭只喝這1類咖啡：飲錯傷腎又致癌

不少港人都喜歡飲咖啡，多項研究顯示，咖啡有益健康，是護肝及護腎腎臟。台灣腎臟科名醫江守山表示，咖啡、水等4種食物可護腎，甚至可逆轉腎衰竭。但他稱，自己只喝現磨咖啡，以避免喝進發霉咖啡豆製成的咖啡粉，所製成的咖啡，反而傷腎又致癌。

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20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

江醫生接受台媒《三立新聞網》訪問時表示，過去認為腎臟受損無法逆轉，但愈來愈多研究發現，許多食物可改善腎功能、逆轉腎衰竭，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素。外國有研究指出，一日2杯黑咖啡可維護腎臟功能，所謂1杯是指15~18克的咖啡豆所製作的咖啡，他提醒。「民眾最好飲用現磨咖啡，避免飲用已磨成粉的咖啡，以確保咖啡並不是發霉、或有瑕疵的咖啡豆所製成。」

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此外，台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文，盤點以下9類不適合飲用咖啡的人士，1類人日飲2杯心血管病死亡風險增105%。

1. 高血壓人士

黃軒引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而高血壓患者卻剛好相反，第一級（(收縮壓 >140mmHg）人士和從不喝咖啡的人相比，每天飲用1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別提高16%及6%。

而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險則更明顯，雖然和不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，然而只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。

他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。

2. 心律不整的人士

由於咖啡因能夠刺激心臟，使心跳加快、血壓升高，有可能加重心律不整患者的病情，甚至引發嚴重的後果。因此，患有心律不整的人士不適合飲用咖啡。

3. 容易焦慮／恐慌的人

黃軒引述2022年的一項瑞典研究，指出5杯咖啡的咖啡因劑量，就會引致大部分恐慌症患者發病；此外，研究還發現咖啡因會使健康的成年人增加更多焦慮情緒，可能會加劇情緒問題，繼而導致焦慮、緊張等不適感加重，因此不建議容易焦慮或恐慌的人士飲用。

4. 孕婦

根據歐洲一項研究，孕婦攝入過多咖啡因可能會增加流產、早產和低出生體重的風險。黃軒表示，雖然不是所有孕婦都需要完全戒飲咖啡，但大部分健康專家和研究都建議，孕婦每天的咖啡因攝入量不應超過200毫克。

5. 有「火燒心」症狀的人士

黃軒表示，咖啡本身含有咖啡因和其他酸性物質，這些成分可以刺激胃酸分泌，從而加重胃酸返流的症狀，例如胃酸倒流和燒心。另外，咖啡中的酸性物質亦有可能對食管黏膜造成進一步刺激。

6. 腸躁症患者 

由於咖啡因可能會刺激腸道，導致腹痛、腹脹或是腹瀉，因此腸躁症（Irritable Bowel Syndrome, IBS）患者更加應該留意咖啡的攝入量，尤其是腹瀉型的腸躁症患者，咖啡因有可能會加劇症狀。

黃軒又指，咖啡中的其他成分，例如多酚和植酸，也可能對腸道功能造成影響。他引述研究指出，即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也有機會引起大腸收縮，所以部分人士喝了咖啡之後可能會馬上出現去廁所的衝動。

7. 失眠人士

咖啡中的咖啡因能夠刺激中樞神經系統，對於已經存在睡眠障礙的人士而言，有機會加重失眠、多夢等症狀，影響睡眠品質。黃軒引述研究，指出即使在睡前6小時內喝咖啡，也又可能對睡眠質量造成嚴重影響。他指，咖啡因會減少深度睡眠階段，並延長入睡所需時間，甚至有可能會令人整夜睡眠不足。

8. 缺鐵性貧血患者

黃軒表示，咖啡中含有的多酚、咖啡因及植酸等成分會與鐵結合，繼而降低鐵的吸收率，影響非血紅素鐵的吸收。這對一般人影響可能不大，但對於缺鐵性貧血患者而言，可能會導致病情加重。

9. 未成年人士

黃軒指出，未成年人士的神經系統尚未發育完全，因此對咖啡因的敏感性和代謝能力相對較低，飲用咖啡可能易影響兒童／青少年的睡眠、情緒及學習能力，不利於其健康成長。

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