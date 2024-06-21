網上煽動｜涉網上發布煽惑內容　58歲無業男還押候訊

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

58歲無業男涉於Facebook等網上平台發布煽惑內容，被控1項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》。案件今（21日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，裁判官將被告還押至8月7日再訊。

被告區健威（58歲），報稱無業，被控1項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》第24（1）（b）條。

控罪指，被告於2024年3月23日至6月19日期間，包括首尾兩日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X（前稱Twitter)發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

控方指，被告被搜出兩部電話、兩部桌上電腦和3部手提電腦，申請將案件押後，以待警方進一步調查。辯方未有保釋申請，裁判官遂將被告還押至8月7日再訊。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁錦麟