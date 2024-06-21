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陳妍希陳曉離婚丨陳妍希鬧婚變後首發文　面容憔悴現身開機儀式

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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陳妍希與陳曉鬧婚變。

【陳妍希/陳曉/離婚/婚變】現年41歲的陳妍希與36歲內地演員陳曉結婚8年，兩人育有一子，可是前日驚爆兩人婚姻破裂，有爆料者聲稱2023年底陳曉向陳妍希提出離婚，表示可以淨身出戶並更換手機號碼，其後再也沒回家。

內地媒體向陳曉的工作人員求證，卻一直未有回覆。另外，影迷亦於二人的社交平台留言，希望他們對婚變傳聞作澄清，惟陳妍希與陳曉均未有回應。

台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？

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陳妍希臉部浮腫像哭過

在今日（6月21日），陳妍希相隔數天終於在個人在微博發文，上載數張與22歲男星周柯宇為新劇《狙擊蝴蝶》影的甜蜜合照，寫道：「換個視角收李雾（男主角名）」，但完全沒提及婚變一事。

另外，陳妍希以一身少女打扮拍宣傳照，而今日更與周柯宇同現身開鏡儀式，亦是她是被爆婚變後首度公開現身，陳妍希穿上印有劇名的白色T恤出席開鏡拜神儀式，但也是未有回應婚變傳聞。雖然臉上有笑容，卻被網友認為「臉部浮腫像哭過」。

而《狙擊蝴蝶》改編自晉江文學城作家七寶酥的同名小說，描述離婚恢復單身的女主角岑矜，與年紀差一大截的李霧展忘年戀的故事。

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