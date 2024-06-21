  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代學校｜劉德華嚴厲教女限制上網　讀IB一條龍私校年學費達22萬

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

天王劉德華嚴厲教導女兒劉向蕙，更限制她的上網時間。選校方面，就為女兒選讀IB一條龍私校，每年學費高達22萬。

【IB全面睇/IB一條龍/星二代/劉德華/女兒/劉向蕙】現年62歲的天王劉德華，2008年與朱麗倩結婚，4年後以高齡誕下一女劉向蕙（Hanna）。一家三口生活非常低調，但也罕有帶女兒現身去迪士尼，又返學校看女兒表演。劉德華安排女兒讀IB一條龍私立學校，該校盛產IB狀元，畢業生多到海外升學，似乎華仔想鋪路送女兒去外國。

最新影片:

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

劉德華對女兒教導甚嚴，早前他出席電影《潛行》謝票活動時，被問到有否限制女兒上網？華仔稱自己連同劇的演員會管，更何況是自己女兒。華仔坦言不容許女兒隨便上網，對於女兒在網絡安全上比較著緊。

除了學校必須下載的App和網站，其他我都不允許，這方面我對她比較嚴厲，因網絡世界我不能掌控，所以盡量不讓她觸碰。

劉德華教女｜控制女兒用手機

華仔為了不讓女兒亂闖網絡世界，平時會陪伴女兒一起上網。他更直言女兒沒有社交帳號，非常小心。不過，返學有需要用到就不能避免，他透露女兒上課會用iPad，但她沒有手機，如果有需要，就會讓她用自己的手機。

劉德華歌影視三棲瓣瓣掂，女兒有沒有遺傳？華仔讚揚女兒有音樂天份，尤其是唱歌方面，更謙稱女兒青出於藍。

我不敢講我這個方面有特別出眾，但她唱得好過我，不過她都沒有唱歌給我聽。

早在2022年的7月份，劉德華的妻子朱麗倩帶著10歲女兒劉向蕙，現身香港迪士尼樂園，吸引不少人圍觀。當天朱麗倩一身白衣，簡單的紮著一個馬尾辮子，看上去十分的樸素低調；劉向蕙則穿著黑衣、紮馬尾，雙眼像足爸爸，氣質則像足媽咪，可說是集合了父母的優點，可預期未來是一位長腿美少女。

點擊圖片放大
+5
+4

劉德華教女｜選讀一條龍IB學校

華仔除了重視女兒品德培養外，亦非常著重學業，揀選了私立「一條龍」IB世界學校、位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校給女兒就讀，為日後海外升學鋪路，滬江維多利亞學校着重培養學生語言能力、批判思考及國際思維。學生於公開試成績優異，盛產IB狀元。

2023年，滬江維多利亞學校共有10名學生考獲44分榜眼及43分探花 ，及格率更高達100%，成功入讀世界著名學府包括牛津大學、史丹福大學及多倫多大學等。

滬江維多利亞學校盛產IB狀元。

IB名校｜滬江維多利亞課程國際化

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，提供國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）3項國際文憑（IB）課程。學校重視語文教育，所有中學生均須報讀中、英文語言及文學課程，以鞏固雙語根基。此外，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。

學校亦與時並進，開設數碼公民課，利用資訊科技進行探究學習，教導學生成為盡責的數碼公民。為配合課程，中學及預科項目推行「一對一MacBook計劃」，校內亦設有數碼能力指導老師，於課室及電腦室內協助學生使用電腦。

IB名校︱滬江維多利亞收生程序及學費

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，小學部學生將直升中學。有興趣入讀中學的學生，須經過中文、英文及數學科筆試，並以英語及普通話進行面試。家長亦會被邀請於筆試同日與校方進行初步會面，若子女獲選入圍，會再被邀請與其中一名學校高層管理成員會面。

至於學費方面，2023-2024年度中學學費為每年$158,300至179,400，預科學費為222,210。學校設助學金計劃，供有經濟困難的家庭申請補助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
10:50 2024/06/18
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
17:23 2024/06/19
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
星二代︱李漫芬培養6歲女做飛魚泳賽奪3項亞軍　升小失落心儀校等叩門
12:42 2024/06/14
星二代︱李漫芬培養6歲女做飛魚泳賽奪3項亞軍　升小失落心儀校等叩門

你可能感興趣

姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
10:50 2024/06/18
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
17:23 2024/06/19
星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演
星二代︱李漫芬培養6歲女做飛魚泳賽奪3項亞軍　升小失落心儀校等叩門
12:42 2024/06/14
星二代︱李漫芬培養6歲女做飛魚泳賽奪3項亞軍　升小失落心儀校等叩門
家庭教育 劉德華 中小學教育 星二代 滬江維多利亞學校 IB

最高瀏覽

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）