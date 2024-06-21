星二代學校｜劉德華嚴厲教女限制上網　讀IB一條龍私校年學費達22萬

▲ 天王劉德華嚴厲教導女兒劉向蕙，更限制她的上網時間。選校方面，就為女兒選讀IB一條龍私校，每年學費高達22萬。

【IB全面睇/IB一條龍/星二代/劉德華/女兒/劉向蕙】現年62歲的天王劉德華，2008年與朱麗倩結婚，4年後以高齡誕下一女劉向蕙（Hanna）。一家三口生活非常低調，但也罕有帶女兒現身去迪士尼，又返學校看女兒表演。劉德華安排女兒讀IB一條龍私立學校，該校盛產IB狀元，畢業生多到海外升學，似乎華仔想鋪路送女兒去外國。

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劉德華對女兒教導甚嚴，早前他出席電影《潛行》謝票活動時，被問到有否限制女兒上網？華仔稱自己連同劇的演員會管，更何況是自己女兒。華仔坦言不容許女兒隨便上網，對於女兒在網絡安全上比較著緊。

除了學校必須下載的App和網站，其他我都不允許，這方面我對她比較嚴厲，因網絡世界我不能掌控，所以盡量不讓她觸碰。

劉德華教女｜控制女兒用手機

華仔為了不讓女兒亂闖網絡世界，平時會陪伴女兒一起上網。他更直言女兒沒有社交帳號，非常小心。不過，返學有需要用到就不能避免，他透露女兒上課會用iPad，但她沒有手機，如果有需要，就會讓她用自己的手機。

劉德華歌影視三棲瓣瓣掂，女兒有沒有遺傳？華仔讚揚女兒有音樂天份，尤其是唱歌方面，更謙稱女兒青出於藍。

我不敢講我這個方面有特別出眾，但她唱得好過我，不過她都沒有唱歌給我聽。

早在2022年的7月份，劉德華的妻子朱麗倩帶著10歲女兒劉向蕙，現身香港迪士尼樂園，吸引不少人圍觀。當天朱麗倩一身白衣，簡單的紮著一個馬尾辮子，看上去十分的樸素低調；劉向蕙則穿著黑衣、紮馬尾，雙眼像足爸爸，氣質則像足媽咪，可說是集合了父母的優點，可預期未來是一位長腿美少女。

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劉德華教女｜選讀一條龍IB學校

華仔除了重視女兒品德培養外，亦非常著重學業，揀選了私立「一條龍」IB世界學校、位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校給女兒就讀，為日後海外升學鋪路，滬江維多利亞學校着重培養學生語言能力、批判思考及國際思維。學生於公開試成績優異，盛產IB狀元。

2023年，滬江維多利亞學校共有10名學生考獲44分榜眼及43分探花 ，及格率更高達100%，成功入讀世界著名學府包括牛津大學、史丹福大學及多倫多大學等。

▲ 滬江維多利亞學校盛產IB狀元。

IB名校｜滬江維多利亞課程國際化

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，提供國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）3項國際文憑（IB）課程。學校重視語文教育，所有中學生均須報讀中、英文語言及文學課程，以鞏固雙語根基。此外，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。

學校亦與時並進，開設數碼公民課，利用資訊科技進行探究學習，教導學生成為盡責的數碼公民。為配合課程，中學及預科項目推行「一對一MacBook計劃」，校內亦設有數碼能力指導老師，於課室及電腦室內協助學生使用電腦。

IB名校︱滬江維多利亞收生程序及學費

滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，小學部學生將直升中學。有興趣入讀中學的學生，須經過中文、英文及數學科筆試，並以英語及普通話進行面試。家長亦會被邀請於筆試同日與校方進行初步會面，若子女獲選入圍，會再被邀請與其中一名學校高層管理成員會面。

至於學費方面，2023-2024年度中學學費為每年$158,300至179,400，預科學費為222,210。學校設助學金計劃，供有經濟困難的家庭申請補助。

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