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澳門好去處｜永利皇宮「鴻翊廷」20世紀初設計靈感華麗登場　佔地近5萬呎Club MOP成全新夜生活熱點

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發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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佔地近5萬呎的Club MOP被稱為「全新夜生活熱點」，為賓客帶來結合音樂、視覺效果、舞蹈表演等娛樂元素的盛宴。

【週末好去處/澳門/澳門好去處】週末假期，除了北上外，到澳門也是另一好選擇。澳門除了美食林立，亦有一些著名的打卡位，現在更多了兩個新的好去處，便是以二十世紀初為設計靈的永利皇宮「鴻翊廷」及以太空為主題背景、佔地近5萬呎的「Club MOP」，兩者定期亦會有不同的主題活動舉辦，可以與親朋好友一起盡情歡樂。

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「鴻翊廷」設計靈感源自1920年代經典酒館

澳門永利皇宮的全新社交聚會新地標「鴻翊廷」華麗登場，專為各界精英人士和社會名流設計，以靈感迸發的調酒藝術及精彩娛樂活動，打造充滿活力和精緻的空間體驗。

鴻翊廷呈獻各式各樣精彩娛樂表演。

鴻翊廷於今年3月開幕，當中的設計靈感源自1920年代的經典酒館，營造獨樹一格的動感與活力氛圍，更會定期舉辦各式各樣的派對和主題活動，為賓客提供一個完美的放鬆與享樂空間。

多樣化的娛樂消遣

在這裡，賓客可酌飲由永利調酒大師 Mariena Mercer Boarini 打造的東方風味特色調酒，又或是品味一系列精選葡萄酒、烈酒、珍茗及精緻美饌小食，來自世界知名酒吧的調酒師亦會定期前來舉行客席調酒活動，為賓客呈現世界級的品酒體驗。

鴻翊廷開幕派對中的花式調酒表演。

賓客可隨著駐場樂隊醉人演奏翩然起舞，或於戶外露台觀賞表演湖璀璨壯麗的景致，才華橫溢的賓客更可參與每週末的 Open Mic 之夜，與現場樂隊同台演唱，盡情享受。

Club MOP辦主題之夜邀知名藝人現場演出

Club MOP被稱為「全新夜生活熱點」，為賓客帶來結合音樂、視覺效果、舞蹈表演等娛樂元素的盛宴。 Club MOP室內佔地超過38,000尺，而戶外也有10,000尺空間，擁有先進音響系統、動態LED燈光和視覺效果設置，配備寬敞醉人舞池，以及私人卡拉OK包廂， 迎合不同顧客需求。 

室內設計方面，便用上了太空背景作為靈感，營造了一個絕佳迷人的環境，並提供5間獨家的VIP包廂，供貴賓舉辦私人派對。此外，Club MOP亦定期舉辦各種特色活動、主題之夜和邀請國際知名藝人於現場演出。

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