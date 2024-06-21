大成小學停辦｜家教會主席申法援　擬控告辦團未經法團校董會議決殺校決定

▲ 大成小學家教會主席潘妍均（右二）聯同多名家長到金鐘法律援助處交表。（陳靜儀攝）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續發酵，身兼大成小學家長校董的家教會主席潘妍均，今午（21日）以家長身份，聯同3名家長代表學生申請法律援助，擬入稟控告辦學團體孔教學院，未經法團校董會通過便決定殺校，要求學院撤回殺校決定。

潘妍均今午聯同3名家長到金鐘法律援助處交表前見記者，她指法團校董會事前對學校停辦一事「不知情」，又指辦團內部亦無開會討論、進行決議，形容「不是正常程序」，認為「事態嚴重」，為免對學生造成傷害，「不容許事情再發酵」，故決定以家長身份申請法援，希望為學生爭取要求辦團撤回殺校決定。

▲ 校長袁潘淑嫻（左二）日前在校內開招，潘妍均（左一）亦有份出席及聯署要求辦團收回停辦決定。（資料圖片）

潘妍均曾於周一（17日）聯同袁潘淑嫻等多名法團校董會成員在校內召開記者會，發布涉及6名校董的聯署信，期望辦團收回停辦決定。潘妍均昨強調，今次並非以家長校董身份申請法援，形容與校董會無關，又稱日後不會再回應事件。本報向孔教學院查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。

去年獲「派0班」的大成小學，新學年將成功「復活」，孔教學院突於上周六（15日）公布鑑於學生人口持續下跌，將於2025/26學年結束後停辦大成小學。惟校長聲稱事前對停辦決定「不知情」，與孔教學院及校監湯偉倫各執一詞。教育局最終於學校記者會舉行當晚宣布介入事件，批評學校「管理失效」，決定委任校董加入法團校董會。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁凱婷