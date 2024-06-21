  • 30°C
香港時間 : 2024622日 (六) 00:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大成小學停辦｜家教會主席申法援　擬控告辦團未經法團校董會議決殺校決定

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 9 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

大成小學家教會主席潘妍均（右二）聯同多名家長到金鐘法律援助處交表。（陳靜儀攝）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續發酵，身兼大成小學家長校董的家教會主席潘妍均，今午（21日）以家長身份，聯同3名家長代表學生申請法律援助，擬入稟控告辦學團體孔教學院，未經法團校董會通過便決定殺校，要求學院撤回殺校決定。

潘妍均今午聯同3名家長到金鐘法律援助處交表前見記者，她指法團校董會事前對學校停辦一事「不知情」，又指辦團內部亦無開會討論、進行決議，形容「不是正常程序」，認為「事態嚴重」，為免對學生造成傷害，「不容許事情再發酵」，故決定以家長身份申請法援，希望為學生爭取要求辦團撤回殺校決定。

校長袁潘淑嫻（左二）日前在校內開招，潘妍均（左一）亦有份出席及聯署要求辦團收回停辦決定。（資料圖片）

潘妍均曾於周一（17日）聯同袁潘淑嫻等多名法團校董會成員在校內召開記者會，發布涉及6名校董的聯署信，期望辦團收回停辦決定。潘妍均昨強調，今次並非以家長校董身份申請法援，形容與校董會無關，又稱日後不會再回應事件。本報向孔教學院查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。

去年獲「派0班」的大成小學，新學年將成功「復活」，孔教學院突於上周六（15日）公布鑑於學生人口持續下跌，將於2025/26學年結束後停辦大成小學。惟校長聲稱事前對停辦決定「不知情」，與孔教學院及校監湯偉倫各執一詞。教育局最終於學校記者會舉行當晚宣布介入事件，批評學校「管理失效」，決定委任校董加入法團校董會。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁凱婷

相關文章

大成小學停辦｜校長在內6校董促收回決定　孔教學院：校董不知情說法不符事實
23:44 2024/06/17
大成小學停辦｜校長在內6校董促收回決定　孔教學院：校董不知情說法不符事實
大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清
20:19 2024/06/18
大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
19:17 2024/06/19
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
大成小學停辦｜教育局：辦團獲賦權決定接受資助模式　與法團校董會現爭拗反映管理失效
20:56 2024/06/18
大成小學停辦｜教育局：辦團獲賦權決定接受資助模式　與法團校董會現爭拗反映管理失效

你可能感興趣

大成小學停辦｜校長在內6校董促收回決定　孔教學院：校董不知情說法不符事實
23:44 2024/06/17
大成小學停辦｜校長在內6校董促收回決定　孔教學院：校董不知情說法不符事實
大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清
20:19 2024/06/18
大成小學停辦｜校長將矛頭指向辦團　否認事涉學校管理問題　促教育局澄清
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
19:17 2024/06/19
大成小學停辦｜孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」
孔教學院大成小學 中小學教育 學校 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）