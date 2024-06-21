大成小學停辦｜家教會主席聯同多名家長申法援　擬控告辦團未經校董會通過停辦決定

▲ 大成小學家教會主席潘妍均（右二）聯同多名家長到金鐘法律援助處交表。（陳靜儀攝）

孔教學院大成小學辦學團體日前突然宣布將於兩年後停辦，法團校董會家長校董、家教會主席潘妍均今午（21日）聯同數名家長到金鐘法律援助處，擬以家長身份代表學生申請法援，以控告孔教學院未經法團校董會通過，便決定停辦學校，斥「作為家長不容許事情再發酵」。

潘妍均在交表前見記者，她表示，法團校董會事前對學校停辦一事「不知情」，而辦團內部亦無開會討論、進行決議，形容為「不是正常程序」，同時作為家長覺得「事態越來越嚴重，不想再這樣下去，令小朋友傷害越來越大」，因此將以家長身份申請法律援助為學生爭取，要求辦學團體撤回殺校決定，亦強調不是以校董身份申請、與校董會無關；另稱不會再就事件進行回應。

▲ 校長袁潘淑嫻（左二）日前在校內開招，潘妍均（左一）亦有份出席及聯署要求辦團收回停辦決定。（資料圖片）

潘妍均曾於周一（17日）聯同大成小學校長袁潘淑嫻等多名法團校董在校內召開記者會，發布共涉6名校董的聯署信，期望辦團收回停辦決定；聯署人在14名法團校董成員佔近半。

去年獲「派0班」的大成小學，新學年將成功「復活」，孔教學院突於上周六（15日）公布鑑於學生人口持續下跌，將於2025/26學年結束後停辦大成小學。惟校長聲稱事前對停辦決定「不知情」，與孔教學院及校監湯偉倫各執一詞。教育局最終於學校記者會舉行當晚宣布介入事件，批評學校「管理失效」，決定委任校董加入法團校董會。

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記者：梁凱婷