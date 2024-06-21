教評專欄｜仁濟醫院11所中小學師生抵江西實地探索　老師把經歷帶回校傳承助學生拓寬視野

▲ 今年，仁濟醫院所屬的十一所中小學，為三十餘位校長和老師精心策劃了一場別開生面的中層管理培訓——一場課堂外的長征之旅。

學習，從來都不應囿於四壁之內。今年，仁濟醫院所屬的十一所中小學，為三十餘位校長和老師精心策劃了一場別開生面的中層管理培訓——一場課堂外的長征之旅。老師們在踏上征程前，通過網課先行領略了長征的波瀾壯闊，隨後，他們便踏上了這段意義非凡的旅程。

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高鐵疾馳，抵達江西贛州。團隊首先踏足方特主題樂園，那裡的「歲月如歌」、「致遠」等項目巧妙地將舞台劇、機動遊戲與知識融為一體，使學生在玩樂中深刻感受到新中國歷史、甲午戰爭等重大事件的脈絡。夜幕降臨，宋城燈火輝煌，華服青年穿梭於古街巷陌，旅遊、文創、中華文化與經濟的交融，定能為學生們帶來一場別開生面的文化盛宴。

次日，團隊深入於都，進一步探尋長征的足跡。在紅興谷內，學生們通過沉浸式學習，彷彿穿越時空，回到那硝煙彌漫的戰場，深刻感受紅軍的勇敢、堅毅與責任感。這裡更是一個國防教育的寶地，真人CS、國防退役裝備等，讓學生們有機會親身體驗軍事訓練與槍械組裝。此外，實物陳列、VR體驗、多媒體互動等豐富的設施，以及適合不同年齡段學生的學習設施和機動遊戲，使得這裡成為了一個絕佳的沉浸式學習環境。而「長江第一渡」大型舞台劇的震撼演出，更是將長征紅軍及其家屬的犧牲精神刻畫得淋漓盡致，令人動容。

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第三天，團隊踏上了三百山之旅，探尋東江水輸往香港背後的故事。這不僅僅是一個商業活動，更是國家對人民的深情關懷與人民無私奉獻精神的體現。當地為了保護水源的純淨，放棄了城市經濟的發展，轉而注重環境保護。在這裡，人們能夠感受到一份難得的清雅與寧靜。

此次走出校園、放眼世界的學習之旅，收穫頗豐。主題樂園與音樂劇讓學生們深刻認識了中國近代史和長征的歷史，同時也拓寬了他們的視野，將價值觀教育融入到了不同的體驗學習中。課堂外的學習經驗將延續到每一所學校中，老師們將把這次寶貴的經歷帶回學校，繼續傳承與發展。教育，如同春風化雨，滋潤著下一代的成長。教育工作者們，也如同當年的紅軍一樣，背負著使命，踏上了這條漫長而艱辛的長征之路。

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