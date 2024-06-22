黃竹坑商場｜港鐵南區生活地標THE SOUTHSIDE　全面試業食買玩攻略

▲ 港鐵黃竹坑商場THE SOUTHSIDE全面試業，成為南區嶄新大型生活地標。

港鐵黃竹坑商場THE SOUTHSIDE全面試業，成為南區嶄新大型生活地標，聚焦照顧居民遊客，將南區「美食沙漠」變身，引入逾35間食肆，匯聚超過廿個地區的風味美食。

THE SOUTHSIDE無縫接駁港鐵黃竹坑站，帶動人流到訪，集合130個商戶，進一步確立港鐵「鐵路加社區」發展概念成功落實。

旗艦商場系列

▲ THE SOUTHSIDE總樓面約51萬平方呎，設5層商舖樓層，匯聚近130個商戶，為區內居民及顧客提供全面日常生活所需。

融入「鐵路加社區」發展概念

南區黃竹坑近年由工廠區轉型，混集工商業發展，區內上班族越來越多，加上黃竹坑站上蓋「港島南岸」住戶亦開始入伙，還有到訪南區景點的遊客，令社區人流愈趨暢旺。

隨著南港島綫通車，鐵路網絡已全面接通全港18區，加上港鐵公司旗下、位於黃竹坑站的新商場THE SOUTHSIDE即日（21日）起全面試業，勢成區內人流匯聚中轉站，確立港鐵「鐵路加社區」發展概念得以成功落實。

THE SOUTHSIDE去年底開展首階段試業，率先服務港鐵黃竹坑站上蓋「港島南岸」在內的南區居民。商場宣布全面試業後，最新出租率逾九成，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝透露，THE SOUTHSIDE未來半年「月月開新舖」，商場策略是以人為本，聚焦服務南區居民。

與此同時，商場連接黃竹坑站的C出口已經啟用，連同之前已開放的B出口商場通道，商場5個樓層及通道已全部開放，另外備有寬趟的無障礙通道，照顧輪椅使用者，更方便南區居民外出。商場還接駁行人天橋網絡，方便區內工商廈用家出入。

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南區美食沙漠變身美食匯萃

THE SOUTHSIDE商戶組合多元，當中有超過35間食肆及零售美食商戶，同時有大型社區精品超市，以及黃竹坑首間大型影院，還有芭蕾舞學院、韓式跆拳道學校、圍棋學院等租戶進駐，全面照顧所有年齡層的食買玩及日常需要。

就記者現場直擊，商場食肆、零售美食商戶種類繁多，囊括逾廿個地區的風味美食，當中不乏「海外過江龍」、「米芝蓮星級食店」、「打卡咖啡店」，還有本地酒樓及茶餐廳等，照顧社群之餘，更是一眾「打工仔」福音，解決午飯時間大排長龍及缺乏選擇的煩惱。

焦點食肆清單

N+Burger：漢堡店擁澳洲自家牧場，製作全天然安格斯牛肉配酸種麵包漢堡

Nana'sGreenTea：日本大阪福岡人氣店，烏冬主食、抹茶甜點都有，首次登陸港島區

NOCCoffee：人氣打卡咖啡店

金色不如帰：曾經連續8年日本食評網高居榜首，當地最佳拉麵之一（快將開幕）

BrassSpoon：甚具份量的越南牛肉粉店家，高質素而且經濟實惠，湯底衝擊客人味蕾（快將開幕）

社區精品超市及大型獨立影院揭幕

THE SOUTHSIDE 針對南區社群需要，港鐵公司曾做過社區調查，在落實租戶組合時，不但照顧南區社群的餐飲需求，更提供更多日常生活購物選擇。

全港首間大型社區精品超市city'super neighbourhood，成為city’super首間旗下分店引入全新消費模式，推出預製餸菜包、一人便當等，部分商品有「社區尊享價」，更切合居民需要。除此之外，商場還有日常服飾店、生活雜貨店及電器店等，全方位照顧社群。

THE SOUTHSIDE重視休憩體驗，可見別於商場南朗山道入口，設置逾1.4萬平方呎的公共休憩空間，讓大眾休憩歇息，更可帶同寵物共同散步玩樂。商場提供寵物車借用，讓寵物安坐車上，穿梭商場各處，建設遊客毛孩共融社區。

▲ 港鐵黃竹坑商場THE SOUTHSIDE全面試業，成為南區嶄新大型生活地標。

推動年輕一代追夢 平台廣闊面向公眾

THE SOUTHSIDE亦秉承「港鐵‧藝術」理念，場內每層都擺放藝術裝置，進一步發展成藝術潛能平台，讓本地年輕一代展示藝術天賦，同時實現藝術融入生活，為居民顧客營造藝術氛圍。

另外商場大堂亦設有近3,000平方呎表演場地，日後將舉辦多元化活動，連繫年輕一代及社區各界。

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