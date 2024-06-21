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扶貧政策丨陳國基︰不同意政策「越扶越貧」　年內推扶貧新概念

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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政務司司長陳國基表示，不同意外界有意見指本港扶貧政策「越扶越貧」。（資料圖片）

身兼扶貧委員會主席的政務司司長陳國基表示，不同意外界有意見指本港扶貧政策「越扶越貧」，而扶貧委員會正與政府經濟顧問商討訂立全新概念看貧窮情況，預計今年內推出。

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陳國基接受電台訪問時指，本港現有貧窮線未有計算物業資產，由於社會老齡化，退休後沒有收入的人愈來愈多，形成貧窮人口增加。他認為貧窮線不精準，無法協助政府制定政策，沒有參考價值。

對於外界指政府政策「越扶越貧」，陳國基強調綜援有「兜底」作用，扶貧工作亦包括幫助「心靈貧窮」的群體，例如關愛隊上門探訪獨居長者或雙老家庭，可加強精神上的支援。

正跟地產商洽談數個社區客廳項目

另外，本屆政府推出社區客廳試行計劃，為劏房戶提供額外生活空間，陳國基表示，早前去信地產商商討合作設立社區客廳，目前有4至5個項目正在洽談中，相信未來不止這個數字，希望做到每個劏房集中的地區都有社區客廳。

陳國基又提到，「共創明Teen」計劃有額外得着，包括友師學會與小朋友相處，企業更積極參與社會服務，有企業容許友師在工作日參與計劃的活動而毋須扣假，甚至提供津貼。

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