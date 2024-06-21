教師非禮｜男教師涉非禮8小學女生囚23月　官指違反誠信

▲ 男教師涉非禮8名小學女生，今日於區域法院被判囚23個月。（資料圖片）

27歲小學男教師涉於天水圍某學校內非禮8名9至12歲女生，包括於課堂內非禮女生胸部等，女生其後分別將事件告知社工，校方最終報警處理。男教師早前承認12項非禮罪，今（21日）於區域法院被判囚23個月。暫委法官判刑時指，被告為受害人的老師，涉案行為屬違反誠信，屬加刑因素。

27歲男被告Y.W.H.，早前承認12項非禮罪。控罪指，他於2021至2022年間，在天水圍某學校內，12度非禮8名年齡介乎9至12歲女生。

暫委法官香淑嫻判刑時指，辯方求情時指，被告犯案時間短，每次非禮時均隔住衣服，承諾以後不會再犯，並希望向事主道歉。

暫委法官引述事主創傷報告指，部分事主因事件感到憤怒，變得敏感及害怕男性，亦有事主患上創傷後遺症，並曾想過自殺，需要接受心理治療。至於心理報告顯示被告有悔意，但流於表面。

暫委法官指，本案有不同的加刑因素，包括被告為受害人的老師，涉案行為屬違反誠信，案中涉及8名年幼受害人，其中4人不止一次遭受被告侵犯，部分受害人出現創傷後遺症特徵。暫委法官考慮所有因素後，就12項控罪，判被告入獄23個月。

案情指，8名年齡介乎9至12歲的的女童A至G及X，分別為天水圍一間小學的學生，被告為該小學教師，被告曾於課室等地方非禮8名事主。

女童A至G共7人向社工投訴非禮事件後，社工再轉告副校長，校方報警處理。女童X得知其他同學被非禮後，再告知社工遭被告非禮事件，被告於2022年11月6日在機場被捕。

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記者：梁錦麟