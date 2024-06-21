  • 32°C
香港時間 : 2024621日 (五) 17:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教師非禮｜男教師涉非禮8小學女生囚23月　官指違反誠信

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

男教師涉非禮8名小學女生，今日於區域法院被判囚23個月。（資料圖片）

27歲小學男教師涉於天水圍某學校內非禮8名9至12歲女生，包括於課堂內非禮女生胸部等，女生其後分別將事件告知社工，校方最終報警處理。男教師早前承認12項非禮罪，今（21日）於區域法院被判囚23個月。暫委法官判刑時指，被告為受害人的老師，涉案行為屬違反誠信，屬加刑因素。

TOPick一分鐘
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

27歲男被告Y.W.H.，早前承認12項非禮罪。控罪指，他於2021至2022年間，在天水圍某學校內，12度非禮8名年齡介乎9至12歲女生。

暫委法官香淑嫻判刑時指，辯方求情時指，被告犯案時間短，每次非禮時均隔住衣服，承諾以後不會再犯，並希望向事主道歉。

暫委法官引述事主創傷報告指，部分事主因事件感到憤怒，變得敏感及害怕男性，亦有事主患上創傷後遺症，並曾想過自殺，需要接受心理治療。至於心理報告顯示被告有悔意，但流於表面。

暫委法官指，本案有不同的加刑因素，包括被告為受害人的老師，涉案行為屬違反誠信，案中涉及8名年幼受害人，其中4人不止一次遭受被告侵犯，部分受害人出現創傷後遺症特徵。暫委法官考慮所有因素後，就12項控罪，判被告入獄23個月。

案情指，8名年齡介乎9至12歲的的女童A至G及X，分別為天水圍一間小學的學生，被告為該小學教師，被告曾於課室等地方非禮8名事主。

女童A至G共7人向社工投訴非禮事件後，社工再轉告副校長，校方報警處理。女童X得知其他同學被非禮後，再告知社工遭被告非禮事件，被告於2022年11月6日在機場被捕。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁錦麟

相關文章

大成小學停辦｜家教會主席聯同多名家長申法援　擬控告辦團未經校董會通過停辦決定
今日 15:02
大成小學停辦｜家教會主席聯同多名家長申法援　擬控告辦團未經校董會通過停辦決定
賀一誠突休13日長假惹關注　澳政界：不太尋常
今日 15:34
賀一誠突休13日長假惹關注　澳政界：不太尋常
扶貧政策丨陳國基︰不同意政策「越扶越貧」　年內推扶貧新概念
今日 15:43
扶貧政策丨陳國基︰不同意政策「越扶越貧」　年內推扶貧新概念

你可能感興趣

大成小學停辦｜家教會主席聯同多名家長申法援　擬控告辦團未經校董會通過停辦決定
今日 15:02
大成小學停辦｜家教會主席聯同多名家長申法援　擬控告辦團未經校董會通過停辦決定
賀一誠突休13日長假惹關注　澳政界：不太尋常
今日 15:34
賀一誠突休13日長假惹關注　澳政界：不太尋常
扶貧政策丨陳國基︰不同意政策「越扶越貧」　年內推扶貧新概念
今日 15:43
扶貧政策丨陳國基︰不同意政策「越扶越貧」　年內推扶貧新概念
自殺 機場 天水圍 小學 老師 法官 學校 創傷後遺症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮