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玩具｜海關發現一款不安全球拍彈射玩具　可發射原裝配件以外的物件或致受傷

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發布時間： 1 小時前

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圖示該款可發射原裝配件以外物件的不安全球拍彈射玩具。（海關提供）

海關今日（21日）提醒市民留意一款不安全球拍彈射玩具。海關指，早前從不同地區的零售商試購多款彈射玩具作安全測試，發現其中一款球拍彈射玩具可發射原裝配件以外的物件，如射向他人的眼睛或面部，可造成傷害。海關亦發現該款玩具沒有附載關於其配置的小球可引致窒息風險的安全警示，該款玩具的識別標記亦未能符合《玩具及兒童產品安全條例》所規定的要求。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款球拍彈射玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

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海關其後採取行動搜查涉案零售商，未有發現其他懷疑不安全的球拍彈射玩具，同時發出禁制通知書，禁止該零售商繼續出售該款不安全球拍彈射玩具。調查仍在進行中。

海關提醒市民，於購買及把玩彈射玩具時，應注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；注意並遵照玩具上所附載的所有指示；勿將原裝配件以外的物品放入玩具發射；勿將配件射向眼睛或面部；注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫掉的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；扔掉玩具及兒童產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息；及如發現玩具有破損情況，應立即停止讓兒童把玩。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

該款不安全球拍彈射玩具。（海關提供）

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