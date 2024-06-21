植物優質蛋白質 容易被人體吸收！ 有機豆漿好處多 關心家人健康

現代人工作繁忙，除了日常三餐為身體補充營養之外，餐前餐後飲品對健康生活也非常重要。最常見是大家的早餐，以往飲咖啡改為飲豆漿，目的除了是滿足肚皮的空虛，更重要是豆漿本身源自健康大豆，對人體有不同益處，有蛋白質可以幫助keep fit，岩晒想「飽住肚減肥」的人。豆漿的大豆營養包括大豆蛋白，卵磷脂及不飽和脂肪等，對心血管健康有益。到底豆漿點好？現在逐一分析。

植物性蛋白質好處多！乳糖不耐症人士更適合飲用

營養飲品之中，大家一般都將牛奶與豆漿作為比較，因為大家都含有豐富的蛋白質，不過前者屬於動物性蛋白質，而豆漿是植物性蛋白質，不單只適合素食者飲用，亦適合患有乳糖不耐症人士飲用，避免乳糖在腸道內未能消化而出現腹瀉。由於豆漿含有蛋白質，更容易達致飽肚感。如果配合低糖、甚至是無添加糖版的豆漿，就可以更容易控制糖份及卡路里的攝取量，所以不少愛keep fit 的人士喜歡將豆漿加入全日的餐單之中，由早餐、午餐到晚上肚空空的時候，將豆漿配合不同的美食，既飽肚滿足又有營養。

▲ 有機黃豆鮮豆漿含有植物優質蛋白質，容易被腸道吸收，而且不含膽固醇，健康無負擔。

豆漿源於富含營養的大豆，可為健康帶來不同益處，除了優質蛋白質，大豆含有維生素B群、卵磷脂、大豆異黃酮等，大豆異黃酮可有助抗養化，對女性健康有益並有利皮膚健康，而卵磷脂及大豆蛋白質則對心血管健康有益。喝豆漿可以把多種不同的大豆優點帶進每日的飲食，適合到全家人的口味。

為健康！識得揀「有機大豆」豆漿更重要

所謂「有機大豆」，是指栽培過程中不使用合成農藥、化學肥料或轉基因技術的大豆。有機農業是一種尊重環境、保護生態平衡的農業方式，以有機肥料和自然方法來種植作物。在有機大豆的種植過程中，農民使用有機肥料和天然的防治方法，控制害蟲和保持土壤健康。

以維他奶「山水」鮮豆漿為例，採用一級有機大豆製造，非基因改造，沒有被化學肥及化學農藥污染。同時，在製作過程中不加入防腐劑、調味劑及人造色素，以傳統石磨方法製成。

由早餐開始：飲用有機豆漿～保持健康體態

補充足夠的蛋白質對健康十分重要，缺乏蛋白質除了可令肌肉量下降，更可令頭髮和指甲變得脆弱 、令皮膚變得乾燥，身體容易感到飢餓及疲勞。要維持健康體態，可由補充優質蛋白質開始，尤其於早餐時補充，可有助增加飽肚感，有利體重管理，例如早餐可以將有機豆漿配合乳酪進食，透過提升蛋白質量，幫助降低整餐的升糖指數，令身體有飽腹感，更可獲得較持續的能量，令身體進行最佳狀態，幫助對抗疲勞；至於午飯，同樣可以透過一餐輕食午餐加有機豆漿，為身體提供優質蛋白質，控制卡路里及糖份，幫助達到持續瘦身效果。

▲ 早餐一杯有機黃豆鮮豆漿配乳酪或沙律，不單只能喚醒腸道，更易達致飽感狀態。

即使是晚上Me Time的時候，夜闌人靜肚空空，飲一杯有機豆漿、例如有機黑豆漿，低糖又有營，當中的黑豆對頭髮健康有益，提供蛋白質可以減低想食零食的意慾，安穩好睡意，優點非常多。

▲ 維他奶「山水」有機黑豆低糖鮮黑豆漿，源自營養豐富的黑豆。黑豆含有優質蛋白及花青素，有抗氧化、烏髮及滋潤肌膚的益處 。

▲ 晚上Me Time不想亂食零食，可以飲一杯有機黃豆 / 黑豆鮮豆漿，睡前飽肚無負擔。

（特約）