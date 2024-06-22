宅男女神｜阿旦鄧洢玲隨公司遊峇里騷身材 同行老闆阿Bob𥄫到實【多圖】
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
「元祖級𡃁模」鄧洢玲（阿旦）不時大方在IG派福利，她早前隨公司到峇里旅行，當然有把握時間好好打卡，為自己留下倩影。
不過，她身穿比堅尼在泳池旁打卡時就有一位人夫入鏡，似乎「另有所圖」？！
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阿旦天台泳池打卡撞正老闆
阿旦分享自己的水著靚相，但她所上載的其中三張相也有其老闆林盛斌（阿Bob）的出現，分別是在泳池內伸出頭出偷望阿旦、在泳池邊看書、與阿旦開心合照，阿旦寫道：
我老細真係好熱愛生命～
好鍾意游水 💦
去峇里公司旅行嗰幾日…
我上親去天台泳池都會見到佢喺度😂
唔係游水就係睇書，真係好好學👍🏻
Btw 有冇人可以幫我P走阿Bob 個頭？😂😂😂
阿Bob向阿旦「求饒」，問：「可唔可以唔好P走我？」，網民則稱：「睇書只係掩飾，消暑先係重點🤣隱藏原因係嚟睇你」、「唔好P走啦😂明明就係成幅圖嘅精粹」、「今次呢個post真係不得了」、「偷窺」、「佢其實等緊個靚女上嚟畀佢睇」。
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阿旦女人四十
現年40歲、擁有32E上圍的阿旦，過往曾任模特兒、推出寫真，她在2011年參加now TV舉辦的「CEO 選拔賽」奪亞軍後入行，後來在2016年加入過ViuTV，參加過真人秀節目《G-1格鬥會》等節目。
在2017年，阿旦「升呢」做老闆娘，於銅鑼灣經營按摩店，並指花了過百萬港元籌備。
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