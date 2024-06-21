食物中毒｜9人於君怡酒店吃自助餐後腹痛痾嘔　曾進食海鮮冷盤和甜品

▲ 9人於君怡酒店吃自助餐後食物中毒，其中3人需入院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（21日）正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及一間位於君怡酒店內的餐廳，共有9名病人。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及3名年齡介乎54至82歲的女子。她們周一（17日）在位於尖沙咀的君怡酒店咖啡屋進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵。

第二宗個案涉及4名年齡介乎7至50歲的女子。她們周二（18日）於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵。

第三宗個案涉及１男１女。他們周二（18日）於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

9名受影響人士當中，7人已求醫，3人需入院。當中1人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，個案涉及自助餐，受影響人士曾進食多種食物包括海鮮冷盤和甜品。中心呼籲曾於17或18日光顧君怡酒店咖啡屋後出現急性腸胃炎症狀如腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉的人士，應盡快求醫及聯絡中心。中心已設立熱線（2125 2372），逢周一至五上午9時至下午5時30分運作。

食環署食安中心及環境衞生部人員已於昨晚（20日）到相關餐廳作跟進調查，發現處所清潔狀況有欠妥善，遂向處所負責人作出票控。經巡查後，認為相關餐廳須進行徹底清洗及消毒工作，而處所負責人亦願意作出配合，由即日起暫停餐廳業務以便進行清潔相關工作，待食環署人員覆檢滿意後才會重開餐廳。食環署人員亦檢取食物及環境樣本作進一步化驗，調查仍然繼續。

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責任編輯：梁薾心