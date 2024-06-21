趣味設計｜星星/愛心/水果造型暗瘡貼爆紅 　韓星都有用同款

▲ 設計可愛的暗瘡貼爆紅。

夏日炎炎除了容易曬黑皮膚外，亦很容易生暗瘡和粉刺，每次長痘痘心情和外貌都會大受影響！市面上最常見的肉色暗瘡貼雖然可幫助遮蓋惱人的痘痘，但當液體被吸出時，暗瘡貼會隨之變色，令人感到尷尬。

韓國作為其中一個潮流指標國家，就帶起了可愛造型暗瘡貼熱潮，不少韓國男團、女星都愛用，而這些暗瘡貼往往有不同造型，包括花花、愛心、星星、蝴蝶結和水果等，當使用起上來時，就像將可愛的小貼紙貼在臉上裝飾，瞬間變得既可愛又時髦，長痘痘變得不再討厭！

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呂煥雄@ONEUS貼星星款夠可愛

當中韓國男團ONEUS成員呂煥雄就曾將星星造型的暗瘡貼貼在臉上，顯得可愛淘氣，其實他使用的星星暗瘡貼來自品牌Starface，連BLACKPINK的Rośe也是鐵粉，她受訪時就曾講過會隨身攜帶星星暗瘡貼，每當有暗瘡都會貼上，令暗瘡不再礙眼，妝容亦變得有趣味。

Somi自家品牌推玩味系列

此外，韓國女星Somi今年創立屬於自己的美妝品牌GLYF，她的自家品牌也推出了可愛度爆燈的暗瘡貼，有愛心、蝴蝶結、鑽石、翅膀等圖案，她亦不時親身示範貼這些暗瘡貼，令整體造型充滿Y2K味道。

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