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福祿壽訓練學院丨關嘉敏神還原《夢中人》王菲　葉泓聲扮孫悟空獲讚「台慶級」表演

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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《福祿壽訓練學院》內，關嘉敏神還原《夢中人》王菲。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的TVB扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》，本周日（6月23日）一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊學員進行最後一輪的「命運對決」。

「命運對決」以抽簽形式進行一對一扮嘢對決，勝方直接進級，敗方直入危險區。本輪對戰形式特別之處，是學員表演必須是海選後從未於舞台上表演過的，是次賽果由現場觀眾投票及專業評審江美儀及火火評分決定。

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今集《福祿壽訓練學院》專業評審之一江美儀。

這集《福祿壽訓練學院》內，餘下的最後6個表演分別是趙頌宜扮「菜琴」演出「夜上海的一個吻」VS葉泓聲扮Dicky Yip演出「西遊記」；梁山山扮「山寨華健」演出「不花心的華健」VS吳兆麟扮「詠春師徒」演出「功夫傳人」；陳柏曦演出「追‧憶張國榮」VS關嘉敏扮「橫菲」演出「菲越電視城」。

6個表演中，以關嘉敏的表演最為出彩，無論造型或是演出都是超水準。100%還原王菲經典「夢中人」慵懶造型的關嘉敏，先手持紙飛機及毛公仔坐在化妝間邊獻唱《夢中人》、邊以慵懶姿態大擺各式各樣王菲昔日招牌甫，當中包括經典動作「揈衫袖」、「玩紙飛機」及「跌膊」。

關嘉敏

擾攘一輪後，關嘉敏步出化妝間並穿梭於電視城的走廊左挨右拶，最後跳脫地直闖錄影廠面向觀眾及專業評審又唱又跳，更將手上的紙飛機及毛公仔分別掟向現場觀眾及江美儀，成功引發高潮。

除造型及動作，不得不提的還有關嘉敏的眼神，長期將太陽眼鏡「戴低一格」的她，配以低頭四處張望的迷幻神情，神乎其技地倒模本尊。事後兩位專業評審及3位導師一致正評關嘉敏，並力讚其表演時「夠晒enjoy」，Energy爆棚。

關嘉敏

重現秋官經典廣告

與關嘉敏同屬思捷Team的葉泓聲（Gordon），同樣以「動態」表演迎戰。演出「西遊記」的他，先以張衛健的招牌孫悟空tone讀出「經典急口令」、再凌空飛躍跳出場為表演揭開序幕。

身穿張衛健演唱會經典「白毛毛外套」造型的Gordon，跳唱一輪後大玩「除外套」及耍棍絕技，極盡視覺刺激。

葉泓聲

今集除有6大表演，還有一眾學員齊心重現鄭少秋昔日經典廣告，吳兆麟、陶大衛、馮彥中、鄭詠謙、黃建東、梁山山、趙亮昭、彭建豪負責接力扮秋官，至於趙頌宜、關嘉敏、林妍、「變聲王」林樂熙及郭浩皇則負責扮演「不停轉圈女Dancer」。

今次是林樂熙首度反串扮女生，不過造型出來後卻有意外「驚喜」，更被笑指撞樣《愛‧回家之開心速遞》中的大小姐（林淑敏飾）；至於同樣需要反串上陣的郭浩皇，則被關嘉敏取笑是「粗豪版劉佩玥」。

為了令整個重溫更忠於原著，導師之一的思捷更親自落場傳授秋官扮演大法。

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