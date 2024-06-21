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乜乜棠水舖 丨歐錦棠爆「魔術男」向女藝人抽水劣行　揭某男演員桃色風波連累同劇演員

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

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歐錦棠大爆娛圈秘聞！

歐錦棠除參演劇集外，更於個人頻道「乜乜棠水舖 The Stephen Au Show」分享娛圈秘聞，日前他於最新一集大爆女藝人被抽水事件，雖然歐錦棠一律沒有開名，不過似乎涉事者都呼之欲出，網民亦紛紛在棠哥的頻道留言猜指他所講是何人。

男藝人公然「鹹豬手」被公審

當中，歐錦棠提及一名早年於內地拍網劇的香港男演員，他形容對方「公然『鹹豬手』一名女演員，被人影到因而被投訴」，更被網民斥責。

棠哥更說：「呢條X弟曾幾何時又係響內地，傳聞啦，未得到證實，佢因為桃色關係之類搞大咗件事，連累成隊拍攝團隊被人圍毆，有呢啲咁嘅風波，日後再同大家講。」

【相信自己】歐錦棠揭患亞斯伯格症候群+高敏感　因愛熱戲堅持這行發展

歐錦棠大玩揞名爆！（影片截圖）

《人生馬戲團》演員被追殺事件

棠哥這一下爆料，令網民聯想起2005年鍾嘉欣跟楊思琦拍攝《人生馬戲團》時的失蹤事件，當時劇組於卡啦OK為思琦妹慶生，但眾人離開時，突然殺出20名大漢，鍾嘉欣跟楊思琦逃跑兼躲在隱蔽角落，幸而最終未被發現。

當年傳聞有份參演的男藝人到夜店消遣時得罪人，其後有人向該男藝人找晦氣，若據歐錦棠所言，該男人曾於內地「公然『鹹豬手』某女演員」因而被公審，令人聯想起陳浩民於橫店輕薄陳嘉桓之事件，加上浩民曾演出《人生馬戲團》，故網民指其嫌疑最大。

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【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員　武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動

魔術男：我想撕開你啲衫

此外，棠哥分享「魔術男」的抽水劣行，對方以表演魔術借意抽水，他說：「佢問女藝人『一張紙嘅範圍，你信唔信可以穿過你呀？』，個女藝人話『唔信呀』，穿嘅時候就幫佢順便『搜身』，碰到重要部位，」

接著，棠哥然後說：「我覺得作為男嘅，自己要避忌囉，你係要玩呢種身體接觸的嗎？你唔識避忌咩？邊啲是重要部位你唔知嗎？」

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棠哥續說一位女同事從服裝間換完衫出來，「魔術男」又色心起：「該女同事身型較突出，佢話『你知不知我想做咩？我想撕開你啲衫』。呢樣野可以告佢，完全係一個性騷擾行為。基於上述多點，女同事覺得他並非好人。」

魔術男因「鹹豬手事件」而離開娛圈，網民也推測出所言的是蔡子健。

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